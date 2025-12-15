विज्ञापन

दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में आज स्कूल बंद? दिल्ली-NCR में 'जहरीली हवा' का अलर्ट

दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा का असर हेल्थ पर दिखने लगा है. ऐसे में स्कूलों को या तो बंद रखा जा रहा है या ऑनलाइन क्लासेस कराए जा रहे हैं.

नई दिल्ली:

School Closed: दिल्ली-NCR में एक बार फिर वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है. AQI  'गंभीर' कैटगरी में जाने और GRAP स्टेज-4 लागू होने के बाद, प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूलों के संबंध में अहम और तत्काल निर्देश जारी कर दिए हैं. आज यानी सोमवार, 15 दिसंबर 2025 को स्कूल बंद रहेंगे.

दिल्ली में क्लास 5 तक के स्कूल बंद

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि नर्सरी से कक्षा 5 तक के सभी छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन मोड (Online Mode) में कराई जाएगी. ये बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे. क्लास 6 से 9 और क्लास 11 के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड (Hybrid Mode) लागू किया गया है. इसका मतलब है कि स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कक्षाएं चला सकते हैं. यह आदेश सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त प्राइवेच स्कूलों पर तुरंत लागू हो गया है और अगले निर्देश तक जारी रहेगा.

नोएडा और गाजियाबाद का हाल

दिल्ली के पड़ोसी जिलों गौतम बुद्ध नगर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा) और गाजियाबाद प्रशासन ने भी इसी तरह के निर्देश जारी किए हैं. जहां पर क्लास 5 तक के सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास कर दिया गया है. क्लास 6 से 9 और कक्षा 11वीं के लिए हाइब्रिड व्यवस्था लागू रहेगी.हालांकि, 10वीं और 12वीं की पढ़ाई फिलहाल ऑफलाइन स्कूल में ही जारी रहेगी, ताकि उनकी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों पर असर न पड़े.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की GRAP सब-कमेटी ने पूरे दिल्ली-NCR में स्टेज-4 के कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं.दिल्ली में शनिवार को दिल्ली (कई इलाके में AQI  500 तक दर्ज किए गए हैं. नोएडा में 455 दर्ज किए गए हैं. ग्रेटर नोएडा में 442 दर्ज किए गए हैं. 

CAQM ने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली-NCR में सभी स्कूलों को आउटडोर खेल गतिविधियों (Outdoor Sports Activities)पर तुरंत रोक लगानी होगी. आयोग ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह स्तर बच्चों के श्वसन तंत्र के लिए बेहद खतरनाक है.

