दिल्ली की तरह नोएडा-गुरुग्राम में भी बंद रहेंगे 5वीं तक के स्कूल? ये रहा लेटेस्ट अपडेट

School Close Update:  दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक स्थिति में है, ऐसे में स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया जा रहा है. प्रदूषण को देखते हुए कई चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है.

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों को बंद रखने का फैसला

School Close Update:  दिल्ली-एनसीआर में फॉग और स्मॉग की चादर बिछी हुई है. लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि घरों से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि एक्यूआई का लेवल 400 के पार बना हुआ है. हालात बिगड़ते देख दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद कई तरह की चीजों पर पाबंदी लगाई गई है. दिल्ली में पांचवीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है. वहीं एनसीआर में रहने वाले लोगों को भी इसे लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि उनके बच्चों को कब तक स्कूल जाना होगा. आइए जानते हैं कि दिल्ली और एनसीआर में कौन सी चीजें बंद रहेंगीं. 

दिल्ली में लिया गया फैसला

पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली में शिक्षा विभाग की तरफ से 5वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया. इस क्लास तक के सभी बच्चे घर से ही ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करेंगे. बाकी कुछ क्लासेस के अभी एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे में उन्हें स्कूल जाना पड़ेगा. बताया जा रहा है कि आने वाले एक हफ्ते में विंटर वेकेशन का ऐलान भी किया जा सकता है. दिल्ली में 10 दिन की छुट्टियां दी जा सकती हैं. 

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमानी, फीस को लेकर नया कानून लागू; पढ़ें क्या बदला

एनसीआर में भी बंद हैं स्कूल?

दिल्ली की तरह एनसीआर में भी प्रदूषण का कहर देखा जा रहा है, ऐसे में नोएडा प्रशासन की तरफ से भी 5वीं तक के छात्रों को राहत दी गई है. 5वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन चलाने का निर्देश जारी किया गया है, वहीं बाकी क्लासेस को हाइब्रिड मोड पर चलाने की बात कही गई है. इसके अलावा गाजियाबाद में भी इसी तरह का फैसला लिया गया है. यहां डीएम ने 5वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. गुरुग्राम में फिलहाल इस तरह का फैसला नहीं लिया गया है. एनसीआर में भी आने वाले कुछ ही दिनों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान किया जा सकता है.  

किन चीजों पर है रोक?

दिल्ली-एनसीआर में पॉल्यूशन के चलते तमाम चीजों पर रोक लगाई गई है. ग्रैप-4 के तहत किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम नहीं किए जा सकते हैं. इसके अलावा डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर भी रोक है. दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर भी पाबंदी लगाई गई है. इसके अलावा दिल्ली में तमाम दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी दी जा रही है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

