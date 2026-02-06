दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड द्वारा खोदे गए एक खुले गड्ढे में गिरने से पालम निवासी एक बैंककर्मी की जान चली गई. मृतक कमल अपने जुड़वां भाई को 10 मिनट में घर आने के बारे में बताया था, लेकिन यह इंतजार अंतहीन बन चुका है. अब कमल कभी लौटकर नहीं आएंगे. नोएडा के युवराज की मौत के बाद यह एक और मामला है, जब सिस्‍टम की लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ी है.

मृतक की पहचान कमल के रूप में हुई है, जो एचडीएफसी बैंक की रोहिणी शाखा में असिस्‍टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थे. परिवार के सदस्यों के अनुसार, कमल बुधवार देर रात बाइक से अपने घर लौट रहे थे. उन्होंने अपने जुड़वां भाई करण को बताया था कि वे 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे. हालांकि इसके बाद उनका फोन लगातार बजता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

गड्ढे से बरामद हुआ शव

कमल का शव बाद में एक गड्ढे से बरामद किया गया, जहां दिल्ली जल बोर्ड का निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है. परिवार ने दावा किया कि जब उन्होंने रात में इलाके में कमल को काफी ढूंढा और गड्ढे में भी देखा. हालांकि उस समय शव वहां नहीं मिला, जिससे गंभीर संदेह पैदा होता है.

थानों के चक्‍कर लगाए लेकिन नहीं मिली मदद

मृतक कमल के परिजनों का दावा है कि उन्होंने कमल का पता लगाने के लिए कई पुलिस थानों के चक्‍कर लगाए लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला. उनका आरोप है कि कमल रात भर गड्ढे में गिरकर तड़पता रहा, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची. परिजन रात भर उसकी तलाश में एक नहीं, बल्कि दर्जनभर थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन मदद नहीं मिली.

जानकारी के मुताबिक, बाइक सवार कमल रात के अंधेरे में गहरे गड्ढे में गिर गए. परिवार ने रात भर कई थानों के चक्‍कर लगाए लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा. हालांकि सुबह करीब 7 बजे पुलिस का फोन आया. पुलिस ने परिजनों को बताया कि युवक का शव मिला है.

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गड्ढे को कवर नहीं किया गया था और वहां पर कोई चेतावनी बोर्ड या बैरिकेड नहीं लगाया गया था.