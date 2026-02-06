विज्ञापन
विशेष लिंक

मौत का गड्ढा! दिल्ली में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की दर्दनाक मौत

दिल्ली के जनकपुरी में सड़क पर बने गहरे गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई. युवक के लापता होने पर उसका परिवार रातभर कई थानों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. सुबह पुलिस ने शव मिलने की सूचना दी. हादसे वाली जगह पर दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और गड्ढा खुला छोड़ दिया गया था.

Read Time: 4 mins
Share
मौत का गड्ढा! दिल्ली में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की दर्दनाक मौत
  • दिल्ली के जनकपुरी में एक युवक सड़क के गहरे गड्ढे में गिरकर हादसे में मौत हो गई है.
  • हादसे वाली जगह पर दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और गड्ढे को कवर नहीं किया गया था.
  • युवक की तलाश में परिजन रात भर दर्जनभर थानों में भटकते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली के जनकपुरी में देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां सड़क के गहरे गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान पालम निवासी एक युवक के रूप में हुई है. हादसा उस समय हुआ जब युवक अंधेरे में सड़क पर बने गहरे गड्ढे को देख नहीं पाया और उसी में जा गिरा. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि परिजन युवक के लापता होने के बाद पूरी रात दर्जनभर थानों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी भी थाने से स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. सुबह करीब 7 बजे पुलिस का फोन आया, जिसमें परिजनों को बताया गया कि युवक का शव मिल गया है.

गड्ढे में गिरकर हुई मौत- हादसे वाली जगह पर चल रहा था जल बोर्ड का काम

जानकारी के मुताबिक जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था और सड़क पर गहरा गड्ढा खोदा गया था. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गड्ढे को कवर नहीं किया गया था. कोई चेतावनी बोर्ड या बैरिकेड नहीं लगाया गया था. रात में सड़क बेहद अंधेरी थी.

यह भी पढ़ें- पहले जोड़े हाथ, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, सोलापुर के मशहूर बेकरी मालिक ने दी जान

रातभर गड्ढे में पड़ा रहा युवक, सुबह मिली जानकारी

हादसे के बाद युवक कई घंटों तक वहीं फंसा रहा. राहगीरों ने सुबह उसके शव को देखा और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की गई.

Latest and Breaking News on NDTV

AAP नेता सौरभ भारद्वाज का BJP सरकार पर हमला

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने घटना पर शोक जताते हुए X (ट्विटर) पर लिखा, 'सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिर कर फंस गया, रात भर पड़ा रहा और मर गया. नोएडा की घटना से दिल्ली की भाजपा सरकार ने कुछ नहीं सीखा. बस रोज़ झूठ बोला जाता है.'

उन्होंने इस हादसे को सरकारी लापरवाही का नतीजा बताया और सड़क मरम्मत को लेकर बीजेपी पर हमला बोला.

यह भी पढ़ें- महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बड़ा एनकाउंटर: 3 नक्सली ढेर, C‑60 का एक कमांडो शहीद

'पूरी रात थानों में भटकते रहे, किसी ने मदद नहीं की'

मृतक के परिवार ने कहा कि युवक देर रात तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद उन्होंने उसकी तलाश शुरू की. परिजनों के अनुसार वे रातभर एक के बाद एक थानों में गए. कहीं से भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. पुलिस ने शुरुआत में गंभीरता नहीं दिखाई. परिवार का दावा है कि अगर समय पर पुलिस ने जानकारी दी होती या तलाश की होती, तो शायद स्थिति अलग होती.

जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जनकपुरी में जिस जगह पर बाइक सवार युवक की मौत हुई, वहां गड्ढा खुला हुआ था और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि कोई बैरीकेडिंग या चेतावनी संकेत भी नहीं लगाए गए थे.

हादसे के बाद सुबह में पर्दे लगाए गए

स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसा रात में हुआ, लेकिन सुबह तक न तो गड्ढे को सुरक्षित किया गया था और न ही क्षेत्र को बंद किया गया था. सुबह जब पुलिस और विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब गड्ढे के चारों ओर पर्दे लगाए गए, जिससे अब सवाल उठ रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था हादसे से पहले क्यों नहीं थी.

Latest and Breaking News on NDTV

जनकपुरी में हुआ हादसा

दुर्घटना जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास हुई. पुलिस ने मौके की फोटोग्राफी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गड्ढा कितने समय से खुला था और जिम्मेदारी किसकी है.

मंत्री आशीष सूद ने शुरू करवाई जांच

यह पूरा क्षेत्र कैबिनेट मंत्री आशीष सूद के विधानसभा क्षेत्र में आता है. मंत्री ने हादसे के बाद तुरंत जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों से पूछा है कि क्या दिल्ली जल बोर्ड की ओर से खुला गड्ढा छोड़ा गया था? क्या अन्य कोई एजेंसी उस जगह काम कर रही थी? दुर्घटना के समय सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Road Accident, Delhi Guy Fell In Pit, Guy Fell In Pit In Delhi, Delhi Accident
Get App for Better Experience
Install Now