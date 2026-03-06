दिल्लीवासी ध्यान दें! 6-7 मार्च को इन इलाकों में रहेगी पानी की सप्लाई प्रभावित, अभी देख लें पूरी लिस्ट

Delhi News: दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) ने जानकारी दी है कि अंडरग्राउंड रिजर्वायर और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना सफाई के कारण 6 और 7 मार्च 2026 को दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. इस दौरान कुछ जगहों पर पानी का प्रेशर कम हो सकता है, जबकि कई क्षेत्रों में सप्लाई पूरी तरह बंद भी रह सकती है. आइए जानते हैं 6 और 7 मार्च को दिल्ली के किन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी.
6 मार्च को इन इलाकों में हो सकती है पानी की किल्लत
6 मार्च को सीआर पार्क पॉकेट-52, चिराग एन्क्लेव, हेमकुंट कॉलोनी, गोदावरी अपार्टमेंट, दक्षिणपुरी, एम.बी. एक्सटेंशन बाइपास रोड, खजूर रोड, मोलरबंद एक्सटेंशन, मदनपुर खादर, आली गांव, जंगपुरा, लाजपत नगर, भोगल, जीके-2, मालवीय नगर, चिराग दिल्ली, ईस्ट ऑफ कैलाश, दयानंद कॉलोनी, पॉकेट-D दिलशाद गार्डन, यमुना विहार और भजनपुरा में पानी की किल्लत हो सकती है.
7 मार्च को इन इलाकों में रहेगी पानी की सप्लाई प्रभावित
7 मार्च को बदरपुर, मदनपुर खादर, आली गांव, जंगपुरा, लाजपत नगर, भोगल, जीके-2, मालवीय नगर, चिराग दिल्ली, ईस्ट ऑफ कैलाश, कैलाश कुंज, माउंट कैलाश, जसौला विहार, बदरपुर गांव, यमुना विहार, दिलशाद गार्डन और रोहिणी के सेक्टर-16, सेक्टर-5, सेक्टर-8, सेक्टर-24 समेत आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है.
!!Water Alert!!— Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) March 6, 2026
Due to the annual flushing program of UGR and Booster Pumping Stations, water supply will be affected in several areas of Delhi on 06 & 07 March, 2026.
Residents are advised to store adequate water in advance. We regret the inconvenience caused and thank you… pic.twitter.com/IpwkNc5X6g
दिल्ली जल बोर्ड की लोगों से अपील
दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि जरूरत के हिसाब से पहले से पानी स्टोर कर लें. जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे. किसी भी आपात स्थिति में लोग 1916 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
