विज्ञापन
विशेष लिंक

1 हफ्ते दिल्ली की सर्दी दिखाएगी तेवर, दिसंबर का टूटा रिकॉर्ड, शीत लहर के साथ कोहरा ढाएगा कहर

Delhi Weather News Today: दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में 5 दिसंबर को सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए. ये दिसंबर का सबसे सर्द दिन रहा. अब कोहरे का कहर भी पूरे एनसीआर में देखने को मिलेगा.

Read Time: 3 mins
Share
1 हफ्ते दिल्ली की सर्दी दिखाएगी तेवर, दिसंबर का टूटा रिकॉर्ड, शीत लहर के साथ कोहरा ढाएगा कहर
नई दिल्ली:

Delhi Weather News: दिल्ली में शीतलहर अब असर दिखाने लगी है. गलाने वाली ठंड का अहसास बढ़ने के साथ घने कोहरे की चेतावनी मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते के लिए जारी की है. 5 दिसंबर की सुबह को भयंकर शीत लहर का प्रकोप देखने को मिला और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक लुढ़क गया. यह दिसंबर का सबसे ठंडा दिन रहा, जिससे हाथ पैरों में गलन महसूस होने लगी. वहीं 6 दिसंबर से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन घने कोहरे की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है. अगले एक हफ्ते तक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक शीत लहर के साथ कोहरा सताएगा और इसका असर ट्रैफिक पर भी देखने को मिल सकता है. दिल्ली में शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस है. जबकि लेह में तापमान -6.4 डिग्री, श्रीनगर में 1.4 डिग्री, शिमला में 13.4 डिग्री, देहरादून में 17 डिग्री, चंडीगढ़ में 7.8, जयपुर में 10.4 और लखनऊ में 11.4 डिग्री तापमान रहा. 

दिल्ली में सबसे ठंडा दिन

दिल्ली में गुरुवार को भी न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रहा था, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम था. शुक्रवार को तो ये 5 डिग्री पर आ गया और ये इस साल दिसंबर का सबसे ठंडा दिन है. जबकि अधिकतम तापमान भी सबसे कम 23.1 डिग्री दर्ज किया गया. इससे पहले सबसे कम अधिकतम तापमान बुधवार को 23.7 डिग्री था.इस मौसम में सबसे कम अधिकतम तापमान नवंबर में 14.6 डिग्री दर्ज किया गया था.

दिल्ली में शुक्रवार को बादल छाने, सुबह के वक्त कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है. सुबह के समय उत्तर-पश्चिमी दिशा से करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं. हवा से दिल्ली एनसीआर में कंपकंपी और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं. 

Delhi Weather News

Delhi Weather News

नोएडा और गाजियाबाद का क्या हाल

दिल्ली के मुकाबले नोएडा और गाजियाबाद में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है. हालांकि इन दोनों शहरों में भी कोहरा और धुंध छाए रहने का अनुमान है. जबकि गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आसपास स्थिर रहने का अनुमान है. लखनऊ और आगरा में तापमान 9 से 10 डिग्री के बीच बना हुआ है.

दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. आनंद विहार में एक्यूआई 348 दर्ज किया गया. जबकि नोएडा में ये 286 और गाजियाबाद में ये 381 दर्ज किया गया. यानी दिल्ली से ज्यादा खराब हालात गाजियाबाद में देखी गई.

Agra Weather

Agra Weather

राजस्थान का फतेहपुर सबसे ठंडा

मैदानी इलाके की बात करें तो राजस्थान का फतेहपुर सबसे ठंडा रहा, वहां न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री रहा. जयपुर के आसपास न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम है. फतेहपुर में 2.2 डिग्री, लूणकरणसर में 2.9 डिग्री, चुरू में 4.7 डिग्री, दौसा में 4.8 डिग्री, सीकर में 3.8 डिग्री, नागौर में 4.0 डिग्री, अलवर में 5.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Weather News Today, Delhi NCR Weather Today, Delhi Weather Update
Get App for Better Experience
Install Now