पहले अनजान महिला का वीडियो कॉल, फिर अश्लील वीडियो की धमकी, सेक्सटॉर्शन का यह मामला हैरान कर देगा

दिल्ली साइबर पुलिस को सेक्सटॉर्शन रैकेट के मौर्चे पर बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने हरियाणा के नूंह जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को फंसाकर उनसे पैसों की वसूली करता था. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस दूसरे साथियों की तलाश में जुटी हुई है.

दिल्ली साइबर पुलिस को मिली थी शिकायत

दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले की साइबर पुलिस को NCRP पोर्टल पर नरेला के रहने वाले रवि प्रकाश सैनी की शिकायत मिली. पीड़ित सैनी ने बताया कि 5 जून 2025 को फेसबुक मैसेंजर पर एक अनजान महिला की वीडियो कॉल आई. कॉल कुछ सेकंड में ही कट गई, लेकिन इसके बाद उन्हें एक और कॉल आया. कॉलर ने खुद को साइबर पुलिस अधिकारी बताया और धमकी दी कि उनका अश्लील वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा.

वीडियो हटाने के नाम पर मांगे पैसे

इसके बाद आरोपी ने उन्हें एक और शख्स से मिलवाया जो खुद को यूट्यूब स्टाफ बताता था. उसने वीडियो हटाने के नाम पर पैसे की मांग की. डर की वजह से पीड़ित ने तीन अलग-अलग ट्रांजेक्शन में कुल 39 हजार रुपये एक UPI आईडी पर भेज दिए. बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि वे ठगे गए हैं, तो उन्होंने तुरंत NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस को मिली बड़ी सफलता

इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी. तकनीकी निगरानी और मनी ट्रेल के जरिए पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली, जहां, नूंह जिले के मुबारिकपुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार कर लिया.

ठगी का तरीका

पहले आरोपी सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल करते हैं, जिसमें किसी महिला का धुंधला चेहरा दिखाकर डर पैदा किया जाता है.

फिर साइबर पुलिस या यूट्यूब अधिकारी बनकर धमकी दी जाती है कि वीडियो पब्लिक कर दिया जाएगा.

डराए गए व्यक्ति से वीडियो हटाने के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं.

पैसा कई खातों के जरिए घुमाया जाता है और एटीएम से निकाल लिया जाता है ताकि ट्रेल न मिले.

लोकल अकाउंट या म्यूल अकाउंट के जरिए रकम आगे भेजी जाती है, जिससे असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है.

नेटवर्क देशभर में फैला

पुलिस को अब तक देश के अलग-अलग राज्यों से चार और शिकायतें मिली हैं, जो इसी गैंग से जुड़ी हुई हैं. यह साफ इशारा है कि यह एक बड़े स्तर पर फैला हुआ सेक्सटॉर्शन नेटवर्क है.