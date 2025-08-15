विज्ञापन
विशेष लिंक

5 रुपये में खाना, गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड, यमुना सफाई...स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली CM के बड़े ऐलान

आजादी के जश्न के मौके पर दिल्ली सीएम ने कई ऐलान करते हुए कहा कि सरकार दिल्ली में देश में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा तैयार करेगी.

Read Time: 2 mins
Share
5 रुपये में खाना, गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड, यमुना सफाई...स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली CM के बड़े ऐलान
  • दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गिग वर्कर्स के लिए कल्याण बोर्ड गठन की घोषणा की
  • दिल्ली में जरूरतमंदों को 5 रुपये में खाना मुहैया कराने के लिए अटल कैंटीन शुरू होगी
  • इसके साथ ही दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना को फिर से साफ कराने की बात कही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गिग वर्कर्स, झुग्गी निवासियों, और यमुना नदी को साफ करने को लेकर बड़े वादे किए. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सबसे पहले गिग वर्कर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की. उन्होंने कहा, "उनकी सरकार गिग वर्कर्स के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करेगी, जो उनकी भलाई सुनिश्चित करेगा." दिल्ली सीएम का यह कदम उन गिग वर्कर्स के लिए राहत अच्छी खबर, जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन उन्हें उनके बुनियादी हक से महरूम रखा जाता है.

दिल्ली में मिलेगा 5 रुपये में खाना

इस बोर्ड के जरिए राजधी के गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य बीमा, वित्तीय सहायता, और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा. साथ ही, मुख्यमंत्री ने दिल्ली के गरीब और वंचित वर्गों के लिए भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने ऐलान किया, "हम दिल्ली में जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन खोलेंगे." यह योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो रोज़मर्रा की जिंदगी में दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त नहीं कर पाते हैं. अटल कैंटीन का उद्देश्य किफायती दामों पर स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, ताकि दिल्ली में कोई भूखा न रहे.

झुग्गी वालों से पक्के मकान का वादा

झुग्गी-झोपड़ियों वालों के लिए भी मुख्यमंत्री ने एक आशा की किरण जलाई. उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार झुग्गी निवासी को पक्का मकान उपलब्ध कराएगी."  उनका यह वादा दिल्ली के उन हजारों परिवारों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है, जो खुले आसमान के नीचे या शेल्टर हाउस में जीवन बिता रहे हैं. पक्के मकान के साथ उन्हें बाकी बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली और स्वच्छता भी सुनिश्चित करेगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को देश का सबसे उन्नत शहर बनाने का भी संकल्प लिया. उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार देश में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा तैयार करेगी."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi CM Rekha Gupta, Delhi CM Big Announcement On Independence Day, Rekha Gupta Announcement On Independence Day
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com