चलती कार में कैब ड्राइवर ने की 'गंदी बात', सहमी DU छात्रा ने पुलिस को सुनाई आपबीती

कोई छात्रा कैब में अकेले जा रही हो और चलती कार में ड्राइवर उसके सामने अश्‍लील हरकत करने लगे. ऐसे में छात्रा पर क्‍या बीतेगी, ये सोचकर भी डर लगता है. चलती कार से वह उतर नहीं सकती और अगर विरोध करती है, तो सनकी ड्राइवर के कुछ और हरकल करने का डर अलग. ऐसी खौफनाक स्थिति का सामना दिल्‍ली के मॉरिस नगर में एक दिल्‍ली यूनिवर्सिर्टी की छात्रा को करना पड़ा. छात्रा ने कैब ड्राइवर की अश्‍लील हरकत की शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

दिल्‍ली के मॉरिस नगर इलाके में चलती कैब में ड्राइवर द्वारा छात्रा के सामने 'अश्‍लील हरकत' करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने सोमवार को मामला सामने आने पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उस कैब को भी जब्त कर लिया है, जिसमें यह गंदी हरकत की गई थी. अब छात्रा के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करने की तैयारी की जा रही है.

बता दें कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर अश्‍लील हरकत करता है, तो IPC की धारा 294 (या वर्तमान में BNS की धारा 296) लागू होती है. इसके तहत अधिकतम तीन महीने की जेल और जुर्माना, या दोनों शामिल हो सकते हैं, जिसकी निर्भरता न्यायालय के विवेचनाओं और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णयों पर होती है.

