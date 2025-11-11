विज्ञापन
दो-तीन दिन में घर आने को कहा वो ऐसा इंसान नहीं था...दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध उमर की भाभी

उमर की भाभी मुजम्मिला ने बताया कि पढ़ाई और परीक्षा की बात कहकर वह फोन पर कम बातें करता था, लेकिन उसने दो-तीन दिन में घर लौटने के लिए कहा था. (एनडीटीवी के लिए रिजवान शेख की रिपोर्ट)

दो-तीन दिन में घर आने को कहा वो ऐसा इंसान नहीं था...दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध उमर की भाभी
  • दिल्ली विस्फोट के संदिग्ध उमर की भाभी ने बताया कि वह पढ़ाई का बहाना बनाकर कम बात करता था
  • उमर पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में था
  • संदिग्ध उमर की भाभी ने कहा कि उमर इस तरह का इंसान नहीं हो सकता है
पुलवामा:

दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुए कार विस्फोट के संदिग्ध उमर उन नबी का परिवार सामने आया है. उमर की भाभी मुजम्मिला ने बताया कि पढ़ाई और परीक्षा की बात कहकर वह फोन पर कम बातें करता था, लेकिन उसने दो-तीन दिन में घर लौटने के लिए कहा था. संदिग्ध उमर उन नबी जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है. वह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था. संदिग्ध उमर को हिरासत में लिया जा चुका है. वहीं, पुलवामा में उसके परिवार के कुछ सदस्यों को भी कस्टडी में लिया गया है.

संदिग्ध उमर की भाभी ने क्या बताया

घर पर मौजूद उमर की भाभी ने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैंने उसे घर (उमर को) आने के लिए कहा था और उसने जवाब दिया कि वह दो या तीन दिन में आ जाएगा. मैंने जोर दिया कि वह अगले दिन आए, लेकिन उसने कहा कि वह दो या तीन दिन में आएगा. उसने हमें पहले ही बता दिया था कि उसकी परीक्षाएं हैं और उसने कहा था कि उसे परेशान न किया जाए, क्योंकि वह पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी जा रहा है, हमने कहा कि ठीक है."

उसने कहा कि दो-तीन दिन में आ जाएगा

मुजम्मिला ने बताया कि उन्होंने उमर को फोन नहीं किया था, क्योंकि हमें पता था कि वह पढ़ाई करता है. उमर की भाभी ने कहा, "शुक्रवार को उमर ने फोन किया था और कहा था कि आप मुझे ज्यादा तंग मत करना. मैं यहीं से फोन किया करूंगा. उसने जुमे के दिन परिवार के लोगों का हालचाल पूछा. उसने मेरे साथ बात की, तो मैंने उससे कहा था कि घर आ जाओ, घर क्यों नहीं आ रहे हो. उसने कहा था कि वह दो-तीन दिन में आ जाएगा, उसने सिर्फ यही बोला था. यह सब बातें उसने बेफिक्र होकर बोलीं थीं."

उमर इस तरह का इंसान नहीं था...

मुजम्मिला ने कहा कि उमर इस तरह का इंसान नहीं था. मुझे जितना उसके बारे में पता था, वह बताया है. इस मामले में और ज्यादा नहीं बता सकते हैं. पेशे से डॉक्टर उमर उन नबी कथित तौर पर उस कार में बैठा था, जो दिल्ली में लाल किले के नजदीक ब्लास्ट हुई. सीसीटीवी फुटेज में उमर को कार चलाते हुए देखा गया. आशंकाएं हैं कि वह फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से भी जुड़ा था. फिलहाल, जांच एजेंसियां फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश और उसके बाद दिल्ली ब्लास्ट की हर एंगल से जांच कर रही हैं.

ठाणे के मुंब्रा में शिक्षक के घर छापेमारी

दिल्ली में हुए बम विस्फोट की घटना के बाद महाराष्ट्र ATS एक्शन मोड में आ गई है. इसी कड़ी में, ATS ने आज तड़के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में एक शिक्षक के घर पर छापा मारा और तलाशी अभियान चलाया. कुछ समय पहले पुणे में ATS द्वारा हिरासत में लिए गए कुछ आरोपियों से पूछताछ के दौरान, एक आरोपी ने मुंब्रा निवासी इस शिक्षक से जान-पहचान होने का दावा किया था. ATS टीम ने मुंब्रा के कौसा विभाग स्थित शिक्षक के आवास पर रेड की.

लैपटॉप, मोबाइल फोन और कंप्यूटर जब्त

ATS ने शिक्षक के घर से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और कंप्यूटर की अन्य सामग्री जब्त कर ली है. सूत्रों के अनुसार, मुंब्रा स्थित आवास की तलाशी के बाद ATS टीम शिक्षक को उनके मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित दूसरे आवास पर ले गई, जहाँ तलाशी अभियान जारी है. ATS इस बात की जाँच कर रही है कि क्या इस शिक्षक का कोई सीधा संबंध पुणे ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकवाद के आरोपियों से है या नहीं?

राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद देशभर में हाई अलर्ट है, ऐसे में महाराष्ट्र ATS का ठाणे जिले में यह कार्रवाई करना मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है. फिलहाल, जिस शिक्षक के घर पर ATS ने छापा मारा है, उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है.

(आईएएनएस इनपुट्स के साथ)

