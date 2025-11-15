विज्ञापन
Delhi Blast: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 और डॉक्टरों को हिरासत में लिया

दिल्ली पुलिस स्पेशल ने लाल किले के पास हुए धमाके में FIR दर्ज कर ली है. आपराधिक षडयंत्र रचने की धारा में FIR दर्ज की गई. दरअसल लाल किले पर बम विस्फोट के बाद स्थानीय पुलिस ने FIR दर्ज की थी. लेकिन अब दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल ने इस मामले में अलग से FIR दर्ज की है.

एनआईए की टीम दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट की जांच कर रही है.
नई दिल्ली:

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच तेजी से की जा रही है. इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब 2 और डॉक्टरों को हिरासत में लिया है. सामने आई जानकारी के अनुसार दोनों डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी के है. एक डॉक्टर ब्लास्ट वाले दिन दिल्ली में था. डॉक्टर ने शुरुआती पूछताछ में बताया की वो दिल्ली एम्स में इंटरव्यू देने आया था. वहीं नूह से जांच एजेंसियों ने दिनेश उर्फ डब्बू को हिरासत में लिया है. दिनेश बिना लाइसेंस के खाद सामग्री बेच रहा था.

कई डॉक्टर्स की तलाश की पुलिस

सूत्रों के मुताबिक अब तक गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टरों और डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल फोन की CDR से बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक एजेंसियो ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है. जिसमें से अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़े और वहां पर काम करने वाले डॉक्टरों की तादाद ज्यादा है. इनमें से कई डॉक्टरों के फोन बंद हैं, जिनको जांच एजेंसियां ट्रेस कर रही है. सूत्रों के मुताबिक तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा प्रोफ़ेशनल डॉक्टर्स की तलाश की जा रही है. जो जैश के इन संदिग्धों के संपर्क में थे और उमर के बम धमाके के बाद से इनके फोन बंद हैं.

एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल करेगी मामले की जांच

अब इस मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल ने FIR भी दर्ज कर ली है. आपराधिक षडयंत्र रचने की धारा में एफआईआर दर्ज की गई. दरअसल लाल किले पर बम विस्फोट के बाद स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. लेकिन अब दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल ने इस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज की है.

बता दें कि सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में उमर की प्रमुख भूमिका थी. हुंडई आई-20 कार चला रहा था, जो भारी ट्रैफिक के दौरान ब्लास्ट हुई थी. इस विस्फोट में कम से कम 12 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए. डीएनए परीक्षण के बाद पुष्टि हुई कि ब्लास्ट होने वाली कार में उमर ही था.

अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े तार

उमर उन नबी के तार फरीदाबाद के धौज स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े, जहां वह डॉक्टर के रूप में काम करता था. इसी यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद में गिरफ्तार हुआ, जहां लगभग 2900 किलो विस्फोटक मिला था. सूत्रों ने आशंका जताई कि फरीदाबाद में पकड़ा गया आतंकी मॉड्यूल कथित तौर पर कई कार बम विस्फोटों की योजना बना रहा था, लेकिन हमलों को अंजाम देने से पहले ही उसकी योजना का पर्दाफाश हो गया.

आतंकी उमर के घर को ध्वस्त किया

दिल्ली कार ब्लास्ट में शामिल आतंकवादी उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी के घर को शुक्रवार को ध्वस्त किया गया है. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में यह कार्रवाई हुई. घर को नष्ट करने के लिए एक नियंत्रित विस्फोट का इस्तेमाल किया गया था.
सुरक्षाबलों ने आतंकवाद के खिलाफ पुलवामा में रात में अभियान चलाया था. इसी दौरान आतंकी उमर मोहम्मद के घर की घेराबंदी की गई. सुरक्षाबलों ने आईईडी का इस्तेमाल करते हुए घर को ध्वस्त कर दिया.

