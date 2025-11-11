दिल्ली ब्लास्ट केस: उमर की i20 कार का नया CCTV फुटेज सामने आया, टोल से दिल्ली में दाखिल होता दिखा

दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जांच के दौरान एक और अहम सुराग मिला है. बदरपुर टोल प्लाजा का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें संदिग्ध उमर नजर आ रहा है. फुटेज में दिख रहा है कि उमर ने मास्क पहन रखा था और यह वीडियो सुबह 08:13 बजे का है, जब वह बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल हुआ. जांच एजेंसियों के मुताबिक, इससे पहले भी उमर की i20 कार फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के सामने से सुबह 7 बजे गुजरती हुई दिखी थी. यह दोनों फुटेज अब NIA और दिल्ली पुलिस की जांच का हिस्सा हैं.

डॉ. उमर मोहम्मद सुसाइड बांबर था?

दिल्ली में लाल किला बम धमाके में जिस आई20 कार का इस्तेमाल किया गया और जो कार सवार हमलावर था, वो डॉ. उमर मोहम्मद बताया जा रहा है. उमर भी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था. सूत्रों का कहना है कि उमर ही वो कार सवार सुसाइड बांबर था, जिसने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोकने के बाद धमाका किया, जिसमें 9 लोग मारे गए. उमर मोहम्मद के पिता का नाम जी नबी भट है और वो जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल का रहने वाला था.

उमर की मां के डीएनए की जांच

लाल किले के पास विस्फोट में इस्तेमाल कार चलाने के संदिग्ध व्यक्ति की मां को को डीएनए जांच के लिए जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में बुलाया. यहां अधिकारियों ने यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने विस्फोट स्थल पर मिले अंगों से मिलान करने के लिए संदिग्ध की मां को डीएनए नमूने लेने के लिए बुलाया है.'' उन्होंने बताया कि डॉ. उमर नबी कथित तौर पर उस हुंदै आई20 कार को चला रहा था जिसका इस्तेमाल सोमवार को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र के पास हुए विस्फोट में किया गया था, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए थे. उमर पुलवामा के कोइल गांव का रहने वाला था. संदिग्ध के दो भाई अपनी मां के साथ अस्पताल पहुंचे.