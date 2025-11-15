दिल्ली ब्लास्ट के लिए कैसे खरीदी गई थी हमले में इस्तेमाल i20 कार, हुआ बड़ा खुलासा

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब हुए ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि i20 कार को 2 लाख रुपये में खरीदा गया था. ये कार फरीदाबाद के एक कार डीलर से खरीदी गई थी. फरीदाबाद के कार डीलर से कार खरीदी गई थी और कार खरीदने के लिए J&K के ड्राइविंग लाइसेंस को डॉक्युमनेट के तौर पर दिया गया था. कार की पेमेंट कैश में की गई थी.

अमोनियम नाईट्रेड का इस्तेमाल

सुरक्षा एजेंसियों ने जांच में पाया है कि करीब 2 किलो से भी ज्यादा अमोनियम नाईट्रेड का इस्तेमाल धमाके के लिए किया गया था. सूत्रों के मुताबिक, ब्लास्ट के लिए डेटोनेटिग मैटेरियल का भी इस्तेमाल हुआ था. जांच में ये भी पाया गया कि डॉक्टर उमर मोहम्मद बम बनाने में एक्सपर्ट था. सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अब तक मौके से जो सबूत मिले हैं, उसके हिसाब से महज 5 से 10 मिनिट में उमर ने यह ब्लास्ट को अंजाम दिया होगा, फोरेंसिक जांच में भी यह खुलासा हुआ है कि इस तरह के एक्सपोजिसव को ब्लास्ट करने के लिए महज 5 से 10 मिनट में भी तैयार किया जा सकता है.

क्या लाल क़िले की पार्किंग में किया

जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक टीम को अभी तक मिले 52 से ज्यादा विस्फोटक से जुड़े सैंपल्स से पता चला कि आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने अमोनियम नाइट्रेट में पेट्रोलियम आयल और डेटोनेटिग मैट्रीरियल से विस्फोटक तैयार किया होगा. अब ये भी जांच की जा रही है कि क्या लाल क़िले की पार्किंग में 3 घंटे के दौरान उमर ने यह सब किया था. सूत्रों के मुताबिक, फॉरेंसिक टीम को मौके से पतले तार भी मिले हैं. जांच में पाया गया है कि ब्लास्ट करने के लिए पेट्रोलियम ऑइल का भी इस्तेमाल किया गया. ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार के 60 प्रतिशत मिले एक्ज़ाबिट से ये खुलासा हुआ है.