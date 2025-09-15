पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग, PM को लिखा पत्र

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ( Old Delhi Railway Station) का नाम बदलकर श्री गुरु तेग बहादुर रेलवे स्टेशन करने की मांग उठी है. इसको लेकर बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. अपने पत्र में मारवाह ने कहा कि सिख समाज की लंबे समय से यह मांग रही है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाए. मारवाह ने कहा, इस साल गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के 350 वर्ष पूरे होने पर 25 नवम्बर को सिख समाज शहीदी दिवस मना रहा है. ऐसे में प्रधानमंत्री से निवेदन है कि जब 24 नवम्बर 2025 को जब आप गुरुद्वारा सीसगंज साहिब आएंगे, उस समय पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री गुरु तेग बहादुर रेलवे स्टेशन कर दिया जाए.

विधायक ने कहा कि यह कदम न केवल सिख समाज के लिए सम्मान का विषय होगा, बल्कि पूरे विश्व में भारत के गौरव को भी और अधिक बढ़ाएगा. गुरु तेग बहादुर निडरता, सिद्धांतों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु दिए गए अपने बलिदान के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. मारवाह के मुताबिक, दिल्ली स्थित गुरुद्वारा सीस गंज साहिब और गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब उनकी शहादत और दाह संस्कार से जुड़े ऐतिहासिक स्थल हैं. बता दे कि इससे पहले मारवाह ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि कावड़ यात्रा के दौरान राजधानी दिल्ली में सभी मीट और शराब की दुकानें बंद की जाए.

गौरतलब है कि तरविंदर सिंह मारवाह , आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को हराकर जंगपुरा से विधायक बने है. इससे पहले 1998 से 2008 तक लगातार तीन बार जंगपुरा से विधायक बने थे. साल 2022 में मारवाह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था.