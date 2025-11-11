विज्ञापन
फरीदाबाद, सराय काले खां... लाल किले पर ब्लास्ट से पहले किन रास्तों से होकर गुजरी थी कार, देखें मैप

दिल्ली के लाल किले के नजदीक कार ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से इस कार ब्लास्ट के तार जुड रहे हैं. तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. इसमें तारिक अहमद मलिक एटीएम गार्ड है.

फरीदाबाद, सराय काले खां... लाल किले पर ब्लास्ट से पहले किन रास्तों से होकर गुजरी थी कार, देखें मैप
  • दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है
  • इस कार ब्लास्ट के तार जम्मू-कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र से जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है
  • 3 संदिग्धों तारिक अहमद मलिक, आमिर राशिद और उमर राशिद को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है
दिल्ली के लाल किले के नजदीक कार ब्लास्ट में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से इस कार ब्लास्ट के तार जुड रहे हैं. तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. इसमें तारिक अहमद मलिक एटीएम गार्ड है. आमिर राशिद और उमर राशिद हैं. आमिर और उमर दोनों भाई हैं. जानकारी के अनुसार, तारिक अहमद और आमिर राशिद को श्रीनगर लाया गया है, जबकि उमर राशिद अभी पम्पोर पुलिस स्टेशन में है और उससे पूछताछ जारी है.

पुलिस के मुताबिक, जिस कार में ब्लास्ट हुआ, बताया जा रहा है कि वो फरीदाबाद से चली थी. इस कार में कौन बैठा हुआ था, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. हो सकता है कि इसमें डॉ. उमर यू नबी बैठा हुआ था, जो कल फरीदाबाद में छापेमारी के बाद से गायब है. उमर नबी इस ब्लास्ट में मारा गया है या गायब है इसकी पुष्टि नहीं हुई है. जिस कार में ब्लास्ट में हुआ वो फरीदाबाद से लाल किले पहुंची थी. कार बदरपुर बॉर्डर से होते हुए सराय-काले खां, फिर आईटीओ से लाल किले पहुंची, जहां ब्लास्ट हुआ.  

सोमवार को ब्लास्ट से पहले i20 कार की मूवमेंट 

  • सुबह 08:13 बजे: कार बदरपुर टोल बूथ से होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई थी.
  • सुबह 08:20 बजे: कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर दिखाई दी.
  • दोपहर 03:19 बजे कार लाल किला परिसर के पास स्थित पार्किंग एरिया में दाखिल हुई.
  • शाम 6:28 बजे कार लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर निकली.

पूरी स्टोरी पढ़ें

