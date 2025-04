'फेमस होने के लिए कुछ भी...', दिल्ली के दुकानदारों को धमकाने वाला वीडियो शेयर कर महुआ बुरी फंसीं

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर हैं. एक वीडियो शेयर कर महुआ उल्टा फंस गई हैं. दरअसल महुआ (Mahua Moitra) ने सोशल मीडिया पर दुकानदार को धमकाने का एक वीडियो (CR Park Fish Vendors Threaten Video) पोस्ट कर उसे सीआर पार्क का बताया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि मंदिर के बगल में मछली बाजार में कुछ लोग दुकानदारों को डरा-धमका रहे हैं. लेकिन जब एक पत्रकार ने दुकानदार, मंदिर के पुजारी और वहां हर दिन आने वाले लोगों से बात की तो उन्होंने इस वीडियो को झूठा और महुआ मोइत्रा को पागल बता दिया. उनका कहना है कि महुआ फेमस होने के लिए कुछ भी कर रही हैं. इस वीडियो को माहौल खराब करने के इरादे से सोशल मीडिया पर डाला गया है. वहीं मंदिर के पुजारी ने भी किसी भी घटना से इनकार कर दिया.

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी टीएमसी सांसद के वीडियो को झूठा और मनगढ़ंत बताया है. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि समुदायों के बीच दुर्भावना को बढ़ावा देने के इरादे से इस वीडियो को शूट किया गया है. महुआ इस वीडियो के जरिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पर की गई अपनी टिप्पणी से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती हैं.

TMC MP Mahua Moitra posted a video, ostensibly from CR Park in Delhi, alleging that certain individuals were threatening vendors in the DDA-approved fish market located next to a Mandir. The video is false and fabricated. It appears to have been shot with the intent to promote… pic.twitter.com/CowSAE3gZi