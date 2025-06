अपने ही सांसद-विधायक पर बरसीं महुआ मोइत्रा, कहा- ऐसी सोच वाले हर पार्टी में

कोलकाता में एक लॉ कॉलेज में हुई गैंगरेप (kolkata Law College Gangrape) की घटना के बाद बंगाल की राजनीतिक में हलचल तेज हो गई है. इधर, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो वरिष्ठ नेताओं सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा की विवादित टिप्पणियों ने पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है. हालांकि, टीएमसी ने इन नेताओं के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन बीजेपी ने इस मौके को लपक लिया है. बीजेपी ने मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के इस्‍तीफे की मांग कर दी है. इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने 'सेल्‍फ गोल' करने वाले अपने नेताओं को खूब खरी-खरी सुनाई है.

आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर लॉ कॉलेज में हुई गैंगरेप की घटना पर सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा बयान क्‍या दिये हैं. विधायक मदन मित्रा ने कहा कि अगर कॉलेज बंद होने के बाद कोई किसी पद का लालच देकर बुलाए, तो वहां नहीं जाना चाहिए. मित्रा ने कहा, 'इस घटना से लड़कियों को यह मैसेज गया है कि अगर कॉलेज बंद होने पर कोई उन्हें बुलाता है तो मत जाइए, इससे कुछ अच्छा नहीं होगा. अगर वह लड़की वहां नहीं गई होती, तो यह घटना नहीं होती. अगर वह जाने से पहले किसी को बता देती या अपने साथ कुछ दोस्तों को ले जाती तो यह घटना नहीं होती, जिसने यह गंदा काम किया, उसने स्थिति का फायदा उठाया.'

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कोलकाता रेप मुद्दे पर विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर दोस्त ने दोस्त का रेप किया तो क्या किया जा सकता है? कल्‍याण बनर्जी ने शुक्रवार को कहा था, 'अगर एक दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करता है, तो आप सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? क्या विद्यालयों में पुलिस होगी? यह छात्रों द्वारा एक अन्य छात्रा के साथ किया गया था। उसकी (पीड़िता की) सुरक्षा कौन करेगा?

तृणमूल ने दोनों नेताओं की टिप्पणियों से किनारा करते हुए कहा कि उनका बयान निजी है. पार्टी की ये सोच नहीं है. पार्टी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट में कहा, 'सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा ने दक्षिण कलकत्ता विधि महाविद्यालय में हुए जघन्य अपराध के संबंध में टिप्पणियां अपनी व्यक्तिगत हैसियत से की हैं. पार्टी स्पष्ट रूप से उनके बयानों से खुद को अलग करती है और इसकी कड़ी निंदा करती है. ये विचार किसी भी तरह से पार्टी के रुख को नहीं दर्शाते हैं.'

Misogyny in India cuts across party lines. What differentiates @AITCofficial is that we condemn these disgusting comments no matter who makes them. https://t.co/2AQ59fQK4w