माई बेबी डॉल से लेकर शेख का सेक्स पार्टनर बनाने तक... चैतन्यानंद की डर्टी चैट ने खोल दिए कई राज, पढ़ें सबकुछ

दिल्ली पुलिस ने आरोपी बाबा को रविवार को यूपी के आगरा से गिरफ्तार किया है. आरोपी बाबा कई दिनों से आगरा और मथुरा के बीच अपना लोकेशन बदलते रहा था.

चैतन्यानंद के चैट से हुए कई खुलासे
  • बाबा चैतन्यानंद के पुराने व्हाट्सएप चैट पुलिस ने बरामद किए हैं जिनमें वह लड़कियों से आपत्तिजनक बातें करता था.
  • चैट्स में बाबा लड़कियों को माई बेबी डॉल, स्वीटी और बेटी डॉल जैसे संबोधन देकर उनके साथ गलत व्यवहार करता था
  • बाबा चैतन्यानंद दुबई के एक शेख के लिए लड़कियों को तैयार करने की बात भी इन चैट्स में करता पाया गया है
नई दिल्ली:

दिल्ली का डर्टी बाबा चैतन्यानंद पुलिस के सामने हर दिन नए राज खोल रहा है. पुलिस की अभी तक की जांच में बाबा चैतन्यानंद के वो पुराने व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं, जिनमें वो लड़कियों से गंदी बात करते दिख रहा है. इन चैट्स से अब ये साफ हो गया है कि बाबा इन मासूम लड़कियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा था. इन चैट्स में बाबा चैतन्यानंद लड़कियों को माई बेबी डॉल बोलकर संबोधित करता दिख रहा है. ऐसे ही एक मैसेज में बाबा दुबई के एक शेख के लिए लड़कियों को तैयार करता दिख रहा है. 

बाबा: दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर ढूंढ़ रहा है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है

पीड़ित: कोई नहीं है
बाबा: ये कैसे संभव है?
पीड़ित: मैं नहीं जानती
बाबा: कोई तुम्हारी क्लासमेट हो? या कोई जूनियर? 

एक ऐसे ही दूसरे चैट में बाबा लड़कियों से गलत तरीके से बात करता दिख रहा है. वो लड़कियों को स्वीटी बेबी बेटी डॉल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते दिख रहा है. 

'बेबी' (7:49 पीएम)
'बेबी तुम कहां हो' (12:40 पीएम)
तुम मुझसे इतनी गुस्सा क्यों हो (12:41 पीएम) 

ऐसे ही एक अन्य मैसेज में बाबा लिखता है कि गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी..

पीड़िता: आफटर नून सर... हैप्पी आफटरनून.. क्या आपको कुछ चाहिए सर? 

इसके बाद बाबा लड़कियों से मजाक में कहता है कि मैं डिस्को डांस कर रहा हूं क्यां तुम मेरे साथ करोगी. 

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद को आगरा के ताजगंज इलाके में रविवार तड़के 3:30 बजे एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस के अनुसार, वह पिछले दो महीनों से मथुरा, वृंदावन और आगरा के बीच भटकते हुए छोटे होटलों में छिपा हुआ था. 

लड़कियों से कराता था हनीट्रैप

चैतन्यानंद लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता था. पुलिस सूत्रों का दावा है कि वह लड़कियों को हनी ट्रैप के लिए भी इस्तेमाल करता था. वह कुछ लड़कियों को अल्मोड़ा भी लेकर गया था.  पुलिस सूत्रों ने बताया कि बाबा ने एक लड़की से कहा था कि एक लड़के के साथ अश्लील फोटो खींचकर मुझे भेजो. उसे हग करो (गले लगाओ) और मुझे फोटो भेजो. सूत्रों का दावा है कि चैतन्यानंद ने यह काम उस लड़के को हनीट्रैप में फंसाने के लिए करवाया था. इसके लिए उस लड़की को कुछ पैसे भी दिए थे.

