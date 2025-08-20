दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर कब, कैसे और किसने किया हमला; 10 लेटेस्ट अपडेट्स में जानें

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को एक शख्स ने उस वक्त कथित रूप से हमला कर दिया जब वह अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई कर रही थीं. इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को तुरंत हिरासत में ले लिया. पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने आरोपी की पहचान राजेश भाई खिमजी के रूप में की है. सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक ने इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

इस घटना को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यजनक है. एक महिला सीएम जो 18 घंटे काम करती हैं, हर हफ्ते जन सुनवाई करती हैं. एक व्यक्ति पकड़ा गया है, दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. मुख्यमंत्री से फोन पर बात हुई है और ज्यादा जानकारी अभी उन्हें नहीं है.

मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी पर जनसुवाई के दौरान हमले की कोशिश एक कायराना हरकत है



जो आयुष्मान कार्ड से, Devi बसों से, सुधरते सीवर सिस्टम से, साफ होती यमुना से डर रहे हैं .. वो अब ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं



जनता के जनादेश से चुनी हुई संकल्पित सरकार दिल्ली के विकास की खातिर न… — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) August 20, 2025

दिल्ली सीएम पर हमले के 10 बड़े अपडेट्स

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान हमला किया गया. आरोपी ने पहले सीएम को कुछ कागजात दिखाए औऱ फिर उन पर हमले का प्रयास किया. सीएम रेखा गुप्ता को थोड़ी चोट लगने की खबर है. इस हमले के बाद से सीएम सदमे में हैं. प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ा. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ जारी पेपर दिखाने के बाद पहले वो चिल्लाया और फिर हाथ पकड़ खींचकर हमले की कोशिश की. आरोपी का नाम राजेश खिमजी बताया जा रहा है और उसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है. आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है. आरोपी का कोई रिश्तेदार जेल में है. आरोपी ने पहले सीएम को कुछ कागजात दिखाए औऱ फिर उन पर हमले का प्रयास किया. सीएम ऑफिस की ओर से बयान आया कि जनसुनवाई के दौरान हमला किया गया. डीसीपी और स्पेशल सेल मौके पर आई. मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है. दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने क्या बताया

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस घटना को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुवाई के दौरान हमले की कोशिश एक कायराना हरकत है.जो आयुष्मान कार्ड से, Devi बसों से, सुधरते सीवर सिस्टम से, साफ होती यमुना से डर रहे हैं . वो अब ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं. जनता के जनादेश से चुनी हुई संकल्पित सरकार दिल्ली के विकास की खातिर न झुकेगी न रुकेगी.

बीजेपी नेता हरीश खुराना ने क्या कहा

बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा कि आरोपी ने मुख्यमंत्री के बाल नोंचने की भी कोशिश की. थप्पड़ मारने का प्रयास किया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चोट आई है. उनकी सुरक्षा में ऐसी चूक गंभीर चिंता का विषय है.आगे ऐसी घटना न हो, उसके लिए कदम उठाने की जरूरत है.

वहीं, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि ऐसे हमले की निंदा की जानी चाहिए. लेकिन बीजेपी जो केजरीवाल और अन्य पर ऐसे हमलों को लेकर सवाल उठाती रही है, उसे भी देखना चाहिए.

AAP नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने इस हमले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है. हम सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं.

हर बुधवार को जनसुनवाई करती हैं रेखा गुप्ता

सीएम रेखा गुप्ता हर बुधवार को अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई करती हैं. इस मौके पर वह उनके आवास पर आए लोगों की समस्याओं को सुनती हैं. और कोशिश करती हैं कि उनकी समस्याओं का हल निकाला जा सके. 20 अगस्त को भी सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ उस दौरान भी वह जनसुनवाई ही कर रहीं थीं.

सीएम को थप्पड़ मारने का यह कोई पहला मामला नहीं

आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम को थप्पड़ मारने का यह कोई पहला मामला नहीं है. रेखा गुप्ता से पहले आम आदमी पार्टी के समय में सीएम रहे अरविंद केजरीवाल पर भी इस तरह से हमला किया जा चुका है. दिल्ली में सीएम की सुरक्षा पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं.