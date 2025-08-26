हमें टारगेट किया जा रहा है... सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड पर केजरीवाल का बड़ा बयान

आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी की रेड को लेकर भाजपा और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया. आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस पूरे मामले को फर्जी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताया.

नहीं दबा सकते आवाज

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है. मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है. जिस तरह 'आप' को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया. 'आप' को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज 'आप' की है. मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है. ये कभी नहीं होगा. 'आप' बीजेपी की इन रेड्स से डरने वाली नहीं. हम हमेशा की तरह देश हित में गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर कहा कि मंगलवार को सौरभ भारद्वाज पर रेड की गई. सत्येंद्र जैन जी को भी तीन साल जेल में रखा और बाद में सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की. इस से साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर किया गए सारे केस फर्जी और झूठे है.

'यह भाजपा का तरीका'

‘आप' के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा का एकमात्र तरीका है कि जब कोई बड़ा मुद्दा उठे तो ईडी या सीबीआई के जरिए किसी के घर रेड कराकर खबर बदल दी जाए. सौरभ भारद्वाज पर रेड को उन्होंने पूरी तरह से फर्जी करार दिया, क्योंकि जिस समय के मामले (2018-19 में दिल्ली के 24 अस्पताल निर्माण परियोजनाओं) का हवाला दिया जा रहा है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे. सिसोदिया ने कहा कि गैर-मंत्री पर रेड डालना हास्यास्पद है.

मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि अदालतों में “आप” नेताओं पर लगाए गए केसों के फर्जी होने का खुलासा हो रहा है. सत्येंद्र जैन के मामले का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उनका केस फर्जी साबित हुआ और बाकी केस भी फर्जी साबित होंगे.

संजय सिंह बोले झूठा मामला

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि सौरभ भारद्वाज पर बनाया गया मामला पूरी तरह से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है. जिस मामले में छापेमारी हुई है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे, फिर भी उन पर झूठा केस बनाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है. संजय सिंह ने सत्येंद्र जैन का उदाहरण देते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन को तीन साल तक जेल में रखने के बाद सीबीआई ने स्वीकार किया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था. संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा और मोदी सरकार की नीति बन गई है कि 'आप' नेताओं पर झूठे मुकदमे बनाकर उन्हें जेल में डाला जाए, ताकि उन्हें दबाया और झुकाया जा सके. संजय सिंह ने कहा कि झूठे मुकदमों से न तो उन्हें परेशान किया जा सकता है, न झुकाया जा सकता है, न ही रोका जा सकता है.

फर्जी है ईडी की छापेमारी

'आप' के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि यह छापेमारी पूरी तरह से फर्जी और बेबुनियाद केस पर आधारित है और इसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर देशभर में चल रही चर्चा को दबाना है. सोमवार से पूरे देश में मोदी जी की डिग्री फर्जी होने की बहस चल रही है और इसे छुपाने व ध्यान भटकाने के लिए ही सौरभ भारद्वाज पर यह रेड कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि जिस काल का जिक्र ईडी कर रही है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे. सौरभ ने खुद प्रेस वार्ता में स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने इस अवधि पर आरोप लगाया, लेकिन मैं उस समय मंत्री नहीं था. इससे साबित होता है कि पूरा केस फर्जी है.



अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा ने सत्येंद्र जैन को भी 3 साल तक जेल में रखा, लेकिन एजेंसी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मामला बंद कर दीजिए। मतलब वह केस पूरी तरह से फर्जी था. उसी तरह यह केस भी पूरी तरह से फर्जी है.