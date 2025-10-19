विज्ञापन
दीपावली से पहले दिल्ली-NCR की हवा हुई बहुत खराब, GRAP-2 की गई लागू 

GRAP स्टेज-2 के नियमों के लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में मुख्य रूप से सड़क पर वाहनों की संख्या सीमित किया जाएगा, निर्माण कार्यों पर रोक होगी, धूल और धुएं को कम करने के लिए विशेष उपाय भी किए जाएंगे.

दिल्ली-एनसीआर में दीपावली से पहली खराब हुई हवा की गुणवत्ता
  • दिल्ली-NCR में दीपावली से पहले हवा की गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है, AQI 302 रिकॉर्ड हुआ है
  • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज-2 नियम लागू कर दिए हैं
  • स्टेज-2 के नियमों के तहत सड़क पर वाहनों की संख्या सीमित की जाएगी और निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी
नई दिल्ली:

दिल्ली-NCR की आबोहवा दीपावली से ठीक पहले बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई है. यही वजह है कि दिल्ली-NCR में GRAP ( ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान) के स्टेज-2 के नियमों को लागू कर दिया गया है. प्रदूषम नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता (AQI) लगातार खराब होती जा रही है. रविवार की शाम 4 बजे AQI 296 तक था जो शाम 7 बजे तक बढ़कर 302 रिकॉर्ड किया गया. ये एक 'बहुत खराब' श्रेणी के तहत आता है. आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता के और खराब होने की आशंका है. 

अब इन कार्यों पर रहेगी रोक

ग्रैप की स्टेज-2 के नियमों के लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में मुख्य रूप से सड़क पर वाहनों की संख्या सीमित किया जाएगा, निर्माण कार्यों पर रोक होगी, धूल और धुएं को कम करने के लिए विशेष उपाय भी किए जाएंगे. इस स्टेज के नियम लागू होने के बाद सरकारी वाहन सीमित किए जाएंगे, प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा. कहा जा रहा है कि अगर अगले कुछ दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार स्टेज-3 की पाबंदियां भी लागू करने पर विचार कर सकता है. 

कई इलाकों में लगातार खराब हो रही है हवा की गुणवत्ता

रविवार को दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों जैसे इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, लाल किला और कनॉट प्लेस में भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर रिकॉर्ड की गई. राजधानी दिल्ली के 9 इलाकों में एक्यूआई 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी की ओर इशारा करता है. बवाना (303), वजीरपुर (361), विवेक विहार (358), अशोक विहार (304), जहांगीरपुरी (314), नेहरू नगर (310), द्वारका (327), सीरी फोर्ट (317) और आरके पुरम (322) में हवा की गुणवत्ता इतनी आंकी गई.  दिल्ली के अधिकांश अन्य इलाकों में एक्यूआई 200 से 300 के बीच रहा, जो 'खराब' श्रेणी में आता है. दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों में भी स्थिति बेहतर नहीं है. फरीदाबाद में एक्यूआई 158, गाजियाबाद में 173, ग्रेटर नोएडा में 172 और नोएडा में 158 अंक दर्ज किया गया. दीवाली के दिन पटाखे के बाद हवा और जहरीली होने की आशंका है.

