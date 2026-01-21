राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 3 फरवरी से खुलेगा, क्या टाइम, कैसे एंट्री, पूरा टाइमटेबल जान लीजिए

राष्ट्रपति सचिवालय ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान इस वर्ष 3 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक आम जनता के लिए खोला जाएगा. देश‑विदेश से आने वाले पर्यटक हर साल इस रंग-बिरंगे फूलों और खूबसूरत लैंडस्केप से सजे उद्यान की भव्यता को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं.

हफ्ते में छह दिन खुला रहेगा उद्यान

समय: सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक.

अंतिम प्रवेश: शाम 5:15 बजे.

मंगलवार को रखरखाव के लिए उद्यान बंद रहेगा.

4 मार्च (होली) को भी प्रवेश नहीं मिलेगा.

प्रवेश और बुकिंग निःशुल्क

राष्ट्रपति भवन ने स्पष्ट किया है कि अमृत उद्यान में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है. इच्छुक आगंतुक राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्लॉट बुक कर सकते हैं.

सिर्फ इस गेट से होगी एंट्री

सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश और निकास गेट नंबर 35 से होगा.

शटल बस सेवा भी उपलब्ध

आगंतुकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक शटल बस सेवा उपलब्ध कराई गई है.