आम जनता के लिए खुल रहा है राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान, खूबसूरती देखकर हो जाएंगे मंत्रमुग्ध

Rashtrapati Bhavan Amrit Udyan: राष्ट्रपति भवन का खूबसूरत अमृत उद्यान सीमित समय के लिए आम लोगों के लिए खोला जा रहा है, जहां एंट्री बिल्कुल मुफ्त रहेगी. फूलों की रंग-बिरंगी सजावट और शाही माहौल का आनंद लेने के लिए विजिटर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं.

Rashtrapati Bhavan Amrit Udyan: अगर आप खूबसूरत फूलों, हरे-भरे लॉन और शांत माहौल में घूमना पसंद करते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है. राष्ट्रपति भवन परिसर में बना प्रसिद्ध अमृत उद्यान (Rashtrapati Bhavan Amrit Udyan) अब आम जनता  के लिए खोला जा रहा है. साल में केवल कुछ समय के लिए खुलने वाला यह उद्यान रंग-बिरंगी फूलों की क्यारियों और सुंदर सजावट के लिए जाना जाता है. यहां घूमना किसी फूलों की प्रदर्शनी देखने जैसा अनुभव देता है, जहां हर कोना फोटो लेने लायक लगता है. इस बार विजिटर्स 3 फरवरी से 31 मार्च तक यहां घूम सकेंगे और सबसे अच्छी बात, एंट्री पूरी तरह फ्री है.

कब जाएं? (Visiting Dates & Timings)

अमृत उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा. हालांकि, ध्यान रखें कि शाम 5:15 बजे के बाद अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी.
हर सोमवार को मेंटेनेंस के चलते उद्यान बंद रहेगा. इसके अलावा 4 मार्च (होली) को भी विजिट नहीं किया जा सकेगा.

टिकट कैसे बुक करें? (How to Book Entry Ticket)

अमृत उद्यान में प्रवेश के लिए पहले से पास बनवाना जरूरी है.

ऑनलाइन बुकिंग (Online Booking):
आप ऑफिशियल वेबसाइट visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर जाकर अपना स्लॉट रिजर्व कर सकते हैं.

ऑफलाइन बुकिंग (Offline Booking):
अगर आप सीधे पहुंच रहे हैं, तो गेट नंबर 35 के बाहर लगे सेल्फ-सर्विस कियोस्क से पास निकाला जा सकता है.

शटल सर्विस की जानकारी (Shuttle Service Details)

विजिटर्स की सुविधा के लिए खास शटल बस सेवा चलाई जाएगी.
कहां से: केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक
समय: सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक
हर 30 मिनट में बस उपलब्ध होगी
पहचान के लिए बसों पर “Shuttle Service for Amrit Udyan” लिखा होगा.

क्या ले जा सकते हैं? (Allowed Items)

सुरक्षा नियमों के चलते विजिटर्स को केवल जरूरी और सीमित सामान ही अंदर ले जाने की इजाजत है. आप अपने साथ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबी, पर्स या छोटा हैंडबैग, पानी की बोतल, बच्चों की दूध की बोतल और छाता ले जा सकते हैं. इन चीजों के अलावा किसी भी अन्य सामान को उद्यान के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी. अगर आप फूलों की खुशबू, खूबसूरत लॉन और शाही माहौल का अनुभव लेना चाहते हैं, तो यह मौका बिल्कुल न गंवाएं.

