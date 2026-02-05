विज्ञापन

आम जनता के लिए खुला राष्ट्रपति भवन का गार्डन, अमृत उद्यान घूमने जानें से पहले जान लें ये जरूरी बातें

Amrit Udyan: खूबसूरत फूल, हरियाली और शांत माहौल के लिए अमृत उद्यान एक बेहतरीन जगह है. अगर आप भी अमृत उद्यान घूमने जाने का सोच रहे हैं, तो जान लें कब से कब तक खुलने वाला है अमृत उद्यान.

Read Time: 2 mins
आम जनता के लिए खुला राष्ट्रपति भवन का गार्डन, अमृत उद्यान घूमने जानें से पहले जान लें ये जरूरी बातें
Amrit Udyan: अमृत उद्यान कैसे घूमे.

Rashtrapati Bhavan: पूरे साल लोग राष्ट्रपति भवन का गार्डन यानि अमृत उद्यान घूमने के लिए इंतजार करते हैं. देश की राजधानी दिल्ली में घूमने के लिए सिर्फ भारत के अलग-अलग राज्यों से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं. खूबसूरत फूल, हरियाली और शांत माहौल के लिए अमृत उद्यान एक बेहतरीन जगह है. हर साल सर्दियों में खुलने वाला मुगल गार्डन जिसे अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है. लोगों को काफी पसंद आता है. अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन के अंदर स्थित है.

अमृत उद्यान आम जनता के लिए खुल गया है. यहां आप तय तारीखों के बीच सुबह से शाम तक घूम सकते हैं. अच्छी बात यह है कि अमृत उद्यान में इंट्री बिल्कुल फ्री है. टिकट लेने के लिए आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके बाद तय समय पर एंट्री मिलती है.

कब से कब तक खुलने वाला है अमृत उद्यान? (When is Amrit Udyan going to open)

आम जनता के लिए अमृत उद्यान 3 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक खुला रहेगा.

यह गार्डन हफ्ते में 6 दिन खुलेगा, जबकि सोमवार को बंद रहेगा.

घूमने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा.

क्या-क्या देख सकते हैं अमृत उद्यान में? (What can you see in Amrit Udyan)

अमृत उद्यान आपको अलग-अलग प्रजाति के खूबसूरत फूल देखने को मिलते हैं.

यहां लगभग 145 से ज्यादा किस्मों के गुलाब लगे हुए हैं.

इसके अलावा 85 तरह के अन्य फूलों के पौधे भी हैं.

अमृत उद्यान में लगे क्यूआर कोड स्कैन करके फूलों और पौधों की जानकारी ले सकते हैं.

सबसे ज्यादा जो लोगों का ध्यान खिंचते हैं वो हैं रंग-बिरंगे ट्यूलिप.

