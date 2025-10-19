दिल्ली में AQI 24 जगह 300 के खतरनाक स्तर के पार, आनंद विहार में 400 पहुंचा

- दीपावली से पहले दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है, कई इलाकों में AQI 300 से ऊपर दर्ज हुआ है
- आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब रही, जहां रविवार को AQI 419 तक पहुंच गया है
- दिल्ली-एनसीआर में GRAP-2 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत वाहनों की संख्या और निर्माण कार्यों पर रोक लगेगी
राजधानी दिल्ली में दीपावली से ठीक पहले हवा की गुणवत्ता (AQI) खराब स्तर तक पहुंच गई है. दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 300 के पार कर चुका है. जबकि आनंद विहार में रविवार को AQI 400 के पार हो चुका है. दिल्ली-NCR में आबोहवा की खराब होती स्थिति को देखते हुए GRAP-2 को भी लागू कर दिया गया है. इसके लागू होने के बाद दिल्ली में कई कार्यों करने की मनाही होगी. जानकारों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में हवा की गुणवत्ता और भी खराब हो सकती है.ऐसे में अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में GRAP-3 के तहत पाबंदियों को भी लागू किया जा सकता है.
आनंद विहार में AQI 400 के पार
दिल्ली में हवा की सबसे खराब गुणवत्ता आनंद विहार में दर्ज की गई है. यहां AQI 419 दर्ज किया गया है. इसके अलावा जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के आसपास AQI का स्तर 317, नेहरू नगर में AQI 338, द्वारका सेक्टर 8 में 321, पटपड़गंज में 327, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज के आसपास 320, अशोक विहार में AQI 340, सोनिया विहार में 288, जहांगिरपुरी में 347, रोहिणी में 315 और विवेक विहार में 359 दर्ज की गई है.
अब इन कार्यों पर रहेगी रोक
ग्रैप की स्टेज-2 के नियमों के लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में मुख्य रूप से सड़क पर वाहनों की संख्या सीमित किया जाएगा, निर्माण कार्यों पर रोक होगी, धूल और धुएं को कम करने के लिए विशेष उपाय भी किए जाएंगे. इस स्टेज के नियम लागू होने के बाद सरकारी वाहन सीमित किए जाएंगे, प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा. कहा जा रहा है कि अगर अगले कुछ दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार स्टेज-3 की पाबंदियां भी लागू करने पर विचार कर सकता है.
कई इलाकों में लगातार खराब हो रही है हवा की गुणवत्ता
रविवार को दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों जैसे इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, लाल किला और कनॉट प्लेस में भी हवा की गुणवत्ता चिंताजनक स्तर रिकॉर्ड की गई. राजधानी दिल्ली के 9 इलाकों में एक्यूआई 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. बवाना (303), वजीरपुर (361), विवेक विहार (358), अशोक विहार (304), जहांगीरपुरी (314), नेहरू नगर (310), द्वारका (327), सीरी फोर्ट (317) और आरके पुरम (322) में हवा की गुणवत्ता इतनी आंकी गई. दिल्ली के अधिकांश अन्य इलाकों में एक्यूआई 200 से 300 के बीच रहा, जो 'खराब' श्रेणी में आता है.
