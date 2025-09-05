विज्ञापन
नौकरी पायलट की, हरकतें छिछोरे जैसी... स्पाई कैमरे से भरे बाजार युवती की अश्लील वीडियो बनाते गिरफ्तार

आरोपी का नाम मोहित प्रियदर्शी है. 31 साल का मोहित मूल रूप से यूपी के आगरा का रहने वाला है. वह एक प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट के तौर पर नौकरी करता है.

नौकरी पायलट की, हरकतें छिछोरे जैसी... स्पाई कैमरे से भरे बाजार युवती की अश्लील वीडियो बनाते गिरफ्तार
  • दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट की नौकरी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है.
  • उस पर लाइटर जैसे स्पाई कैमरे से भरे बाजार युवती का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है.
  • चौंकाने वाली ये घटना दिल्ली के साउथ वेस्ट ज़िले की किशनगढ़ इलाके में शनि बाजार में हुई थी.
नौकरी पायलट की, लेकिन हरकतें छिछोरे जैसी. दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट एयरलाइंस में काम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है. उस पर स्पाई कैमरे से भरे बाजार युवती का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करने का आरोप है. युवती ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन दिक्कत ये थी कि आरोपी का न नाम पता था, न पहचान. इसके बाद पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे धर दबोचा. 

घटना दिल्ली के साउथ वेस्ट ज़िले की किशनगढ़ इलाके की है. 30 अगस्त की रात करीब 10 बजकर 20 मिनट पर किशनगढ़ गांव की रहने वाली एक युवती शनि बाजार गई थी. उसी दौरान उसने देखा कि एक अजनबी शख्स उसकी आपत्तिजनक तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है. वह शख्स लाइटर जैसे दिखने वाले एक कैमरे से उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. 

युवती ने तुरंत पुलिस के पास जाकर शिकायत की. किशनगढ़ थाना पुलिस ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कर लिया.मामला संवेदनशील था, इसलिए टीम ने आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले. वहां से आरोपी की तस्वीरें निकालीं. इलाके के लोगों को दिखाईं. काफी मशक्कत के बाद आरोपी की पहचान हुई. उसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी का नाम मोहित प्रियदर्शी है. 31 साल का मोहित मूल रूप से यूपी के आगरा का रहने वाला है. वह एक प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट के तौर पर नौकरी करता है. पुलिस ने उसके पास से लाइटर के आकार का स्पाई कैमरा भी बरामद किया है.

पुलिस ने बताया कि मोहित प्रियदर्शी अविवाहित है. पुलिस पूछताछ में उसने माना कि वह अपनी निजी संतुष्टि के लिए ऐसे वीडियो बनाता था. फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है.

