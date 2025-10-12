दीपावली पर चोरी के 600 किलो काजू बेचकर कमाने चले थे लाखों... पुलिस ने योजना पर फेरा पानी, 4 गिरफ्तार

दीपावली के अवसर पर ड्राई फ्रूट्स की बिक्री परवान पर होती है. इसी के चलते कुछ लोगों ने दिल्‍ली में 600 किलो काजू पर हाथ साफ कर दिया. हालांकि दिल्‍ली पूर्वी जिले की न्‍यू अशोक नगर थाना पुलिस ने कुछ ही घंटों में काजू चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया. इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 440 किलो चोरी किए गए काजू और एक टेम्पो बरामद किया है. आरोपियों ने दीपावली के अवसर पर काजू बेचकर पैसा कमाने की योजन थी.

पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि 5 और 6 अक्टूबर 2025 की रात नई कोंडली मेन मार्केट स्थित एक गोदाम में चोरी की वारदात हुई. गोदाम से करीब 60 बाल्टी यानी करीब 600 किलो काजू चोरी हो गए थे. गोदाम मालिक की शिकायत पर न्‍यू अशोक नगर थाने में केस दर्ज किया गया और जांच की जिम्मेदारी एसआई विनय कुमार को सौंपी गई.

ऐसे किया चोरी की वारदात का खुलासा

त्योहारों का समय चल रहा था, इसलिए पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत एक विशेष टीम बनाई गई. टीम ने सीसीटीवी फुटेज, लोकल इनपुट और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से जांच शुरू की.

सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक बिना नंबर प्लेट वाला टेम्पो दिखा, जिसमें तीन लोग काजू की बाल्टियां लादते नजर आए. बाद में फुटेज में वही टेम्पो घरौली डेयरी फार्म के पास नंबर प्लेट हटाते मिला. जांच में टेम्पो मालिक मुकेश साहू निकला.

पुलिस ने मुखबिरों की मदद से मुकेश साहू को घरौली गांव से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने बताया कि चोरी की योजना सागर खान ने बनाई थी, जो शिकायतकर्ता की दुकान पर ही काम करता था और गोदाम की चाबी उसी के पास थी. मुकेश के साथ मिलकर उसने अपने साथी सचिन की मदद से चोरी को अंजाम दिया.

पुलिस ने की 440 किलो काजू की बरामदगी

सागर खान ने चोरी 60 बाल्टियों में से 40 बाल्टियां (400 किलो) अपने गांव महरोनी, अलीगढ़ भेज दी और बाकी 20 बाल्टियां मंडावली के एक दुकानदार नितिन गुप्ता को बेच दीं.

पुलिस ने पहले सचिन को घरौली गांव से पकड़ा और फिर सागर खान को रेड फॉक्स होटल के पास से गिरफ्तार किया गया. सागर की निशानदेही पर पुलिस ने अलीगढ़ गांव से 39 बाल्टियां यानी 390 किलो और मंडावली के चंदर विहार से 5 बाल्टियां यानी 50 किलो काजू बरामद किया. दुकानदार नितिन गुप्ता ने कबूल किया कि उसने बाकी काजू ग्राहकों को बेच दिए थे.