VIDEO: दिल्ली-NCR में भारी बारिश, कई इलाकों में लबालब पानी से डूबी सड़कें, ट्रैफिक का बुरा हाल

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली में सुबह से हो रही भारी बारिश से आईटीओ-प्रगति मैदान रोड पर जलभराव हो गया है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है. कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली से सटे नोएडा का भी है. नोएडा में भारी बारिश जारी रहने से राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के पास पानी जमा हो गया है, जिससे आने-जाने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज दिल्ली में मध्यम बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर (बहादुरगढ़, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा) के अधिकांश स्थानों पर और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी.

READ ALSO: जलजमाव देख भड़के MLA, ठेकेदार को जबरन पानी में बैठाया, कचरे से नहलाया

इसके अलावा, हरियाणा के कैथल,करनाल, राजौंद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, सोनीपत, नरवाना, जींद, रोहतक, झज्जर, फारुखनगर, सोहाना, पलवल, कोसली, चरखीदाद्री, भिवानी, महम, नूंह, हिसार, तोसम, रेवाड़ी और बावल, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, गंगोह, देवबंद, शामली, बड़ौत, बागपत और मेरठ एवं राजस्थान के अलवर, कोटपुतली, नदबई, भिवाड़ी और डीग में अगले दो घंटों के दौरान बारिश हो सकती है.

#WATCH Commuters face a tough time due to waterlogging as heavy rain continues in Noida; Visuals from near Rashtriya Dalit Prerna Sthal pic.twitter.com/Nk6OE7GlHj

UP-दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अच्छी बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में कुछ स्थानों पर 23 अगस्त तक मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि महीने के आखिरी दस दिन में अच्छी बारिश से राजधानी में वर्षा के स्तर में कमी को पूरा किया जा सकता है. राजधानी में एक जून से अब तक औसतन 431 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य वर्षा 412.1 मिलीमीटर होती है. भारत में 11 जुलाई तक सबसे कम वर्षा वाले जिले मध्य दिल्ली में 26 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है.