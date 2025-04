दिल्ली एनसीआर में मौसम की बदली चाल ने सबको बेहाल कर दिया. पूर्वी दिल्ली के मंडावली में बनाई जा रही 6 मंजिल की बिल्डिंग की दीवार गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए.

Gurugram, Haryana: Authorities remove a damaged car from the Dwarka Expressway after a signboard fell on it earlier today

गुरुग्राम में एक चलती कार पर यूनीपोल गिर गया. इस हादसे में कार का कचूमर निकल गया और ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि साइन बोर्ड का कितना भार रहा होगा.

Gurugram, Haryana: A car was damaged on the Dwarka Expressway after a signboard fell on it earlier today

नोएडा में भी एक कार पर साइन बोर्ड गिर गया, जिससे ड्राइवर की जान पर बन आई. गनीमत रही कि ड्राइवर को हल्‍की चोट ही आई है.

Delhi: Several vehicles were damaged after a tree fell in the Sarai Rohilla area of Delhi.



The National Capital experienced dust storms earlier this evening after a sudden change in the weather.

इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में कई जगह पेड़ गिर गए. बिगड़े मौसम का असर रफ्तार पर भी पड़ा. कई जगह मेट्रो की रफ्तार सुस्त हो गई. इसके अलावा 15 फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा. मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर में मौसम को लेकर आज के लिए भी अलर्ट जारी किया है.

उड़ानों पर भी दिल्ली-एनसीआर के आंधी तूफान का असर देखने को मिला. मुंबई से दिल्ली आ रहे विमान को दिल्ली में खराब मौसम से चलते डायवर्ट कर जयपुर में लैंड कराया गया. यात्रियों को काफी परेशानी हुई. अभी तक कई फ्लाइट देरी से चल रही है.

दिल्‍ली के राजेंद्र नगर राउज आईएस के बाहर भी एक पेड़ का हिस्सा और बिजली का खंम्भा एक साथ गिड़ने से एक बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए साथ मे हादसे के दौरान 5 गाड़िया बुरी तरीके से छति ग्रस्त हो गया. घटना स्थल पर फायर और पुलिस टीम मोके पर पहुंच आसपास के एरिया को बैरिकेट कर दिया है, ताकि किसी को कोई नुकसान न पंहुचे. घायलों को पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है.

आंधी तूफान...दिल्ली-NCR हलकान

दिल्ली में मधु विहार में दीवार गिरी, 1 की मौत, 4 घायल

दिल्‍ली के सराय काले खां में पेड़ गिरने से गाड़ियों को नुकसान

दिल्‍ली के सराय रोहिल्ला में कार पर पेड़ गिरा, ड्राइवर बचा

दिल्‍ली के मंडी हाउस में सर्विस लेन में कार पर पेड़ गिरा

दिल्‍ली के लोधी रोडमें पेड़ गिरने से ट्रैफिक जाम हुआ

गुरुग्राम में चलती कार पर यूनिपोल गिरा

गाजियाबाद में पेड़ गिरे, गाड़ियों को नुकसान

नोएडा में चलती कार पर साइन बोर्ड गिरा

मौसम विभाग के मुताबिक, 13 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इसके अगले दिन 14 अप्रैल को एक बार फिर अधिकतम तापमान 39 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना जताई गई है और न्यूनतम तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस के पास रहेगा. इसी प्रकार, 15 अप्रैल को अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना है जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है.