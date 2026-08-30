नई द‍िल्‍ली: राजधानी द‍िल्‍ली के नांगलोई में सूरजमल स्टेडियम के पास एक सड़क हादसे में 73 वर्षीय राम सुजान शर्मा और उनके 23 वर्षीय बेटे विश्वास शर्मा की मौत हो गई. दोनों किराड़ी सुलेमान नगर में अपने परिवार के साथ रहते थे. हादसा रात करीब 12 बजे हुआ, जब एक अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के माध्यम से वाहन और चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

फरीदाबाद में कार की टक्‍कर से दो भाइयों की मौत

उधर, फरीदाबाद में भी शन‍िवार को एक फॉर्च्यूनर कार ने चार भाई-बहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में दो भाइयों की मौत हो गई और उनकी दो बहनें घायल हो गईं. पुलिस के मुताबिक, जब यह घटना हुई तो भाई-बहन बस का इंतज़ार कर रहे थे. भाइयों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल बहनों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है.

यह भी पढ़ें- WWE फाइटर रहे खली की कार का हुआ एक्सीडेंट, पानीपत में आगे चल रही इनोवा से टकराई