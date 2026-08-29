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WWE फाइटर रहे खली की कार का हुआ एक्सीडेंट, पानीपत में आगे चल रही इनोवा से टकराई

इस घटना में राहत की बात यह रही कि खली सहित गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं. हादसे के बाद खली दूसरी गाड़ी से रवाना हो गए.

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WWE फाइटर रहे खली की कार का हुआ एक्सीडेंट, पानीपत में आगे चल रही इनोवा से टकराई
द ग्रेट खली की गाड़ी का हरियाणा में एक्सीडेंट हो गया.

मशहूर WWE रेसलर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले द ग्रेट खली की गाड़ी हरियाणा के पानीपत टोल प्लाजा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसा उस समय हुआ जब खली पंजाब से सोनीपत की ओर जा रहे थे. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

अचानक ब्रेक लगने से हुई टक्कर

द ग्रेट खली की टीम के सदस्य अनिल शर्मा ने बताया कि हादसा गंभीर नहीं था. उनके अनुसार खली की फॉर्च्यूनर के आगे एक इनोवा कार चल रही थी. टोल प्लाजा के पास इनोवा चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए. इसके बाद खली की गाड़ी चला रहे ड्राइवर को भी तत्काल ब्रेक लगाने पड़े, जिससे वाहन आगे वाली गाड़ी से हल्के रूप में टकरा गया.

खली समेत सभी लोग सुरक्षित

हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. टीम की ओर से बताया गया कि द ग्रेट खली पूरी तरह सुरक्षित हैं और वाहन में सवार अन्य लोगों को भी कोई चोट नहीं लगी. हालांकि दुर्घटना में गाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा है.

हादसे के बाद दूसरी गाड़ी से रवाना हुए खली

घटना के बाद द ग्रेट खली कुछ देर मौके पर रुके. स्थिति सामान्य होने के बाद वह अपनी दूसरी गाड़ी में बैठकर आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए. दुर्घटना की खबर फैलते ही उनके प्रशंसकों के बीच चिंता बढ़ गई थी, लेकिन सभी के सुरक्षित होने की जानकारी मिलने पर राहत की सांस ली गई.

राहत की बात यह रही कि समय रहते वाहन नियंत्रित हो गया और एक संभावित बड़ा हादसा टल गया. फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

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