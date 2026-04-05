1500 AI कैमरे से निगरानी, QR आधारित एंट्री, चप्पे-चप्पे पर पहरा; नई दिल्ली स्टेशन का कुछ ऐसा होगा सुरक्षा घेरा

New Delhi Railway Station: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हवाईअड्डे की तर्ज पर होगा. इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवल्पमेंट से लेकर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी सबकुछ हाईटेक होगी. स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों को विशेष जैकेट और आईडी कार्ड मिलेगा साथ ही सुरक्षा तंत्र की मजबूती के लिए एआई आधारित कैमरों से निगरानी की जाएगी. बिना टिकट वालों प्रवेश नहीं कर सकेंगे और चप्पे-चप्पे पर पहरा होगा. जानकारी के अनुसार, पूरी योजना को लागू करने के लिए ब्लू्प्रिंट तैयार हो गया और इसका काम अब तेजी से किया जा रहा है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि स्टेशन का पुनर्विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित अनुभव मिल सके.

AI कैमरे से होगी निगरानी

रेल मंत्री ने बताया कि स्टेशन पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. इसके तहत करीब 1500 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कैमरे लगाए जाएंगे, जो स्टेशन के हर हिस्से पर नजर रखेंगे. ये कैमरे आधुनिक तकनीक से लैस होंगे और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में मदद करेंगे. रेल मंत्री ने इसे समझाते हुए कहा कि कैमरे सिस्टम की “आंखें” और एआई उसका “दिमाग” होगा.

स्टाफ के लिए कलर ड्रेस और आईडी कार्ड

उन्होंने कहा कि सुरक्षा के साथ-साथ पहचान व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है. यही वजह है कि स्टेशन पर काम करने वाले सभी कर्मचारी और वेंडर को क्यूआर आधारित कलर कोडेड आईडी कार्ड और विशेष जैकेट दी जाएगी. रेलवे कर्मचारियों को फ्लोरोसेंट जैकेट पहननी होगी जबकि ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी, विक्रेता, कुली, सफाई कर्मचारी और आईआरसीटीसी स्टाफ अलग रंग की जैकेट पहनेंगे. रेलमंत्री ने कहा कि इससे सुरक्षा एजेंसियों को उन्हें तुरंत पहचान करने में सुविधा होगी साथ ही किसी भी तरह की अनधिकृत गतिविधि पर रोक लगाना आसान होगा.

क्यूआर कोड आधारित प्रवेश व्यवस्था लागू होगी

नई दिल्ली स्टेशन पर क्यूआर कोड आधारित प्रवेश प्रणाली लागू की जाएगी. ताकि केवल वैध टिकट वाले यात्रियों को प्रवेश हो सके. इसके अलावा आरक्षित, अनारक्षित और मासिक सीजन टिकट (MST) यात्रियों के अलग-अलग प्रवेश व्यवस्था होगी.

आरपीएफ की होगी अतिरिक्त तैनाती

रेलवे स्टेशन की चौकसी भी बढ़ाने की योजना है ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहे. इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी. ये जवान स्टेशन परिसर की सुरक्षा के साथ-साथ बिना टिकटधारियों की निगरानी करेंगे ताकि अनावश्यक भीड़ का दबाव न बढ़े.

रेलवन ऐप से जुड़ेगी भारत टैक्सी सेवा

रेलवन ऐप से भारत टैक्सी सेवा को भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा, ताकि यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकलते ही आसानी से टैक्सी और कैब मिले. सूचना तंत्र को भी मजूबत किया जाएगा साथ ही रियल ट्राइम ट्रेन के स्टेट्स की जानकारी मिलेगी. इसके अलावा स्टेशन परिसर में नए और स्पष्ट साइनेजेस लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म, एंट्री, एग्जिट और अन्य सुविधाओं तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो.

रेल बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्री ने तेजी से विकास कार्य करने के निर्देश दिए हैं. वो खुद कार्यों का लगातार अपडेट ले रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का मुआयना भी कर रहे हैं. उम्मीद है कि सुरक्षा को लेकर दिए गए निर्देश आने वाले तीन से पांच महीने में पूरे हो जाएंगे. अधिकारी ने कहा कि इन सभी सुधारों के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित होगा, बल्कि यात्रियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक और आधुनिक भी बन जाएगा.

जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) और भारतीय रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है. इसके तहत रेलवे स्टेशन को एक विश्व स्तरीय मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (Multimodal Transport Hub) में बदलने की तैयारी है. इस प्रोजेक्ट पर लगभग ₹2469 करोड़ की लागत आएगी, जिसका कार्य अगले ढाई से साढ़े तीन वर्षों में चार से पांच चरण में होना है.

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