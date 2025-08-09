विज्ञापन
दिल्ली-NCR में हुई झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत; जानें रक्षाबंधन पर कैसा रहेगा मौसम का हाल

इस हफ्ते की शुरुआत की अगर बात की जाए तो मंगलवार के बाद से बारिश नहीं हुई थी. दिन में तेज धूप निकल रही थी, जिसकी वजह से लोग गर्मी और उमस से परेशान थे. बारिश ने कुछ हत तक राहत जरूर दी है.

रक्षाबंधन पर कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम.
  • दिल्ली-NCR में शुक्रवार रात अचानक हुई तेज बारिश से जलभराव की समस्या पैदा हो गई.
  • दिल्ली के निज़ामुद्दीन फ्लाईओवर, मथुरा रोड और आरके पुरम इलाकों में बारिश के कारण पानी भर गया.
  • मौसम विभाग ने शनिवार को रक्षाबंधन के दिन आंधी-तूफान और तेज बारिश की संभावना जताई है.
नई दिल्ली:

रक्षाबंधन पर दिल्ली-एनसीआर का मौसम खुशनुमा (Delhi-NCR Rain) हो गया है. पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी के बाद शुक्रवार रात को अचानक झमाझम बारिश हो गई, जिससे दिल्लीवालों को कुछ हद तक गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली है. शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर का पारा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था. गर्मी की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था. लेकिन शाम को अचानक इतनी तेज बारिश आई कि कई जगहों पर पानी भर गया. महज आधे घंटे की बारिश में ही भारत मंडपम समेत राजधानी की कई जगहों पर जलभराव हो गया है. शनिवार को रक्षाबंधन के दिन भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है.

रक्षाबंधन पर कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश आ सकती है. पिछले दो दिन में बारिश न होने की वजह से गर्मी काफी बढ़ गई थी. लेकिन शुक्रवार रात आई बारिश ने राहत के साथ ही लोगों की टेंशन भी बढ़ा दी है. दिल्ली के निज़ामुद्दीन फ्लाईओवर के पास पानी भर गया. वहीं मथुरा रोड पर भी पानी भर गया है. दिल्ली के आरके पुरम इलाके में भी रात को जमकर बारिश हुई. बात अगर नोएडा की करें तो यहं कि झमाझम बारिश हुई और कुछ ही देर में बंद भी हो गई.

दिल्ली-NCR को गर्मी, उमस से मिली राहत

शनिवार को रक्षाबंधन का त्योहार है और अगले दिन रविवार है. ऐसे में लोग त्योहार के मौके पर खुशनुमा मौसम का आनंद ले सकते हैं. वहीं हफ्ते की शुरुआत की अगर बात की जाए तो मंगलवार के बाद से बारिश नहीं हुई थी. दिन में तेज धूप निकल रही थी, जिसकी वजह से लोग गर्मी और उमस से परेशान थे.

अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश की चेतावनी

आईएमडी ने शनिवार के लिए न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश जारी रहने की आशंका भी जताई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 116 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है.

