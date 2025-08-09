दिल्ली-NCR में हुई झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत; जानें रक्षाबंधन पर कैसा रहेगा मौसम का हाल

- दिल्ली-NCR में शुक्रवार रात अचानक हुई तेज बारिश से जलभराव की समस्या पैदा हो गई.
- दिल्ली के निज़ामुद्दीन फ्लाईओवर, मथुरा रोड और आरके पुरम इलाकों में बारिश के कारण पानी भर गया.
- मौसम विभाग ने शनिवार को रक्षाबंधन के दिन आंधी-तूफान और तेज बारिश की संभावना जताई है.
रक्षाबंधन पर दिल्ली-एनसीआर का मौसम खुशनुमा (Delhi-NCR Rain) हो गया है. पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी के बाद शुक्रवार रात को अचानक झमाझम बारिश हो गई, जिससे दिल्लीवालों को कुछ हद तक गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली है. शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर का पारा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था. गर्मी की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था. लेकिन शाम को अचानक इतनी तेज बारिश आई कि कई जगहों पर पानी भर गया. महज आधे घंटे की बारिश में ही भारत मंडपम समेत राजधानी की कई जगहों पर जलभराव हो गया है. शनिवार को रक्षाबंधन के दिन भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है.
#WATCH | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2025
वीडियो भारत मंडपम गेट नंबर 7 से है। pic.twitter.com/VC6RszslRD
रक्षाबंधन पर कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?
मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश आ सकती है. पिछले दो दिन में बारिश न होने की वजह से गर्मी काफी बढ़ गई थी. लेकिन शुक्रवार रात आई बारिश ने राहत के साथ ही लोगों की टेंशन भी बढ़ा दी है. दिल्ली के निज़ामुद्दीन फ्लाईओवर के पास पानी भर गया. वहीं मथुरा रोड पर भी पानी भर गया है. दिल्ली के आरके पुरम इलाके में भी रात को जमकर बारिश हुई. बात अगर नोएडा की करें तो यहं कि झमाझम बारिश हुई और कुछ ही देर में बंद भी हो गई.
#WATCH | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2025
वीडियो मथुरा रोड से है। pic.twitter.com/X5gfvTRXk8
दिल्ली-NCR को गर्मी, उमस से मिली राहत
शनिवार को रक्षाबंधन का त्योहार है और अगले दिन रविवार है. ऐसे में लोग त्योहार के मौके पर खुशनुमा मौसम का आनंद ले सकते हैं. वहीं हफ्ते की शुरुआत की अगर बात की जाए तो मंगलवार के बाद से बारिश नहीं हुई थी. दिन में तेज धूप निकल रही थी, जिसकी वजह से लोग गर्मी और उमस से परेशान थे.
#WATCH | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2025
वीडियो पंडित पंत मार्ग से है। pic.twitter.com/BOZVv8pyHf
अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश की चेतावनी
आईएमडी ने शनिवार के लिए न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश जारी रहने की आशंका भी जताई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 116 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है.
