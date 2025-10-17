विज्ञापन
गुरुग्राम के चोर भी गजब हैं! कपल ने लॉक खोल फिल्मी स्टाइल में चुराई सड़क पर खड़ी स्कूटी

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की एक शख्स के पास जाती है और स्कूटी का लॉक खोलने की कोशिश करती है. वह आगे बढ़ती है इतने में शख्स स्कूटी लेकर वहां से फरार हो जाता है.

गुरुग्राम के चोर भी गजब हैं! कपल ने लॉक खोल फिल्मी स्टाइल में चुराई सड़क पर खड़ी स्कूटी
स्कूटी चोरी का सीसीटीवी फुटेज.
  • गुरुग्राम के मदनीपुर इलाके में एक कपल ने फिल्मी स्टाइल में सड़क पर खड़ी स्कूटी चोरी कर ली.
  • लड़की ने पहले गली में खड़ी स्कूटी का लॉक तोड़ने की कोशिश की, सफल नहीं हुई तो फिर दूसरी स्कूटी का लॉक तोड़ा.
  • लड़की के साथ मौजूद युवक स्कूटी लेकर वहां से फरार हो गया, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
गुरुग्राम:

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में चोरी की वारदात बढ़ती जा रही हैं. पिछले दिनों चोर सड़क किनारे खड़ी  स्कॉर्पियो को रस्सी से बांधकर थार से घसीटकर ले गए थे. अब एक कपल फिल्मी स्टाइल में सड़क पर खड़ी स्कूटी चुराकर फरार हो गया. ये मामला गुरुग्राम के मदनीपुर इलाके का है. एक कपल हाथ मे हाथ डालकर वहां पहुंचा और कुछ ही मिनटों में लॉक खोलकर स्कूटी लेकर फुर्र हो गया. चोरी करते समय वह एक बार भी नहीं डरे. पूरे कॉन्फिडेंस से उन्होंने किसी और की स्कूटी पर हाथ साफ कर लिया.

ये भी पढ़ें- Video: स्कॉर्पियो को रस्सी से बांध थार से घसीट ले गए गुरुग्राम के चोर, चोरी का ये तरीका गजब है!

लड़की ने पहले गली में खड़ी स्कूटी का लॉक तोड़ने की कोशिश की. जब उससे स्कूटी का लॉक नही टूटा तो उसने आगे खड़ी दूसरी स्कूटी का लॉक तोड़ दिया. इसके बाद उसके साथ मौजूद शख्स स्कूटी लेकर वहां से फरार हो गया. चोरी की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

सामने आए विडियो में देखा जा सकता है कि लड़की एक शख्स के पास जाती है और स्कूटी का लॉक खोलने की कोशिश करती है. वह आगे बढ़ती है इतने में शख्स स्कूटी लेकर वहां से फरार हो जाता है. पीड़ित शख्स ने गुरुग्राम पुलिस को स्कूटी चोरी होने की शिकायत दी है.

Delhi NCR NEWS, Gurugram Scooty Viral Video, Scooty Steal, Scooty Steal Cctv
