विज्ञापन
विशेष लिंक

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेज रफ्तार थार का कहर! स्कूटी सवार दंपति को मारी टक्कर, शख्स की मौत- ड्राइवर फरार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार दंपति को टक्कर मार दी. हादसे में पति नीरज की मौत हो गई, पत्नी गंभीर घायल, आरोपी ड्राइवर फरार.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेज रफ्तार थार का कहर! स्कूटी सवार दंपति को मारी टक्कर, शख्स की मौत- ड्राइवर फरार
तेज रफ्तार कार ने दंपति को मारी टक्कर. (Photo: NDTV)
  • ग्रेटर नोएडा के इटैड़ा क्षेत्र में तेज रफ्तार थार ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर.
  • हादसे में 40 वर्षीय नीरज की मौत, पत्नी अस्पताल में भर्ती.
  • थार ड्राइवर व्हीकल छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है.
फरार थार चालक की पहचान कैसे की जा रही है?
ग्रेटर नोएडा:

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सोमवार शाम तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला. बिसरख थाना क्षेत्र के इटेरा क्षेत्र में तेज रफ्तार थार ने स्कूटी सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. महिला का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. वहीं, आरोपी ड्राइवर थार को छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपी चालक के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Latest and Breaking News on NDTV

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, सोमवार शाम को चिपियाना निवासी नीरज (40) अपनी के साथ स्कूटी पर जा रहे थे. इसी दौरान इटैड़ा के पास एक तेज रफ्तार थार आई और उसने स्कूटी को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों दंपति स्कूटी से दूर जा गिरे और लहूलुहान हो गए. हादसा के तुरंत बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. पति गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि पत्नी को भी चोट आई. वहीं, थार ड्राइवर मौके से फरार हो गया. 

हादसे की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और एंबुलेंस भी बुलाई गई. पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टर ने नीरज को मृत घोषित कर दिया, वहीं उनकी पत्नी को इलाज के लिए भर्ती किया गया.

ये भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 से, सीएम योगी ने तैयारियां परखीं, चौथे संस्करण में क्‍या खास?

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस के मुताबिक, सोमवार को थाना बिसरख क्षेत्र में थार कार और स्कूटी नंबर के बीच हादसा हुआ. स्कूटी पर चिपियाना निवासी नीरज अपनी पत्नी के साथ सवार थे. टक्कर लगने के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया. उपचार के दौरान नीरज की मौत हो गई. वहीं, उनकी पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस ने मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के बाद थार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने थार को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली NCR का सुपर कॉरिडोर: 91 KM का नया एक्सप्रेसवे नोएडा, गुरुग्राम-फरीदाबाद तक देगा रफ्तार, जेवर एयरपोर्ट को भी हाईस्पीड कनेक्टिविटी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Noida, Greater Noida, Thar, Greater Noida Accident, Death
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com