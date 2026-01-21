विज्ञापन
विशेष लिंक

युवराज की मौत मामले में एक्शन में ग्रेटर नोएडा पुलिस, जानें किन-किन के खिलाफ दर्ज की दूसरी FIR

Greater Noida Accident: सभी बिल्डर्स के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. ये सभी लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विजटाउन के भागीदार हैं.

Read Time: 3 mins
Share
युवराज की मौत मामले में एक्शन में ग्रेटर नोएडा पुलिस, जानें किन-किन के खिलाफ दर्ज की दूसरी FIR
ग्रेटर नोएडा एक्सीडेंट मामले में बिल्डर्स के खिलाफ केस दर्ज.
  • ग्रेटर नोएडा युवराज मौत मामले में बिल्डर अभय कुमार और अन्य चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है
  • चेकिंग में पता चला कि सार्वजनिक सड़क के पास एक लंबा और गहरा गड्ढा बिना वैरिकेडिंग के खुला छोड़ दिया गया था
  • गड्ढे में कीचड़ जैसा पानी और कूड़ा जमा होने से वायु प्रदूषण फैल रहा है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
ग्रेटर नोएडा:

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज मेहता की मौत मामले में पुलिस ने शिकंजा कसते हुए गिरफ्तार बिल्डर अभय कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. अभय के साथ ही मनीष कुमार, संजय कुमार, अचल वोहरा और निर्मल के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है. 5 नामजदों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है. 

ये भी पढे़ं- कौन है बिल्डर अभय कुमार, जिसकी इंजीनियर युवराज की मौत मामले में हुई गिरफ्तारी

पांच बिल्डर्स पर दर्ज हुई FIR

एफआईआर में लिखा है कि चेकिंग में पता चला है कि सार्वजनिक सड़क के पास एक बहुत लंबा-चौड़ा गड्ढा खुदा है. देखकर लगता है कि उसे बड़े यंत्रों से खुदाई कर बनाया गया है. उसमें कई सालों से पानी भरा है. गड्ढा बहुत गहरा है. काफी दिनों से पानी भरा होने की वजह से वहां पानी का रंग कीचड़ जैसा काला है, उसमें बारिश के पानी से काफी कूड़ा करकट भी जमा हो गया है. इसकी वजह से वायु प्रदूषण फैल रहा है. लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर बुरा सर पड़ रहा है. गड्ढे के चारों तकफ कोई वैरिकेडिंग भी नहीं की गई है.  इसको खुला छोड़ना मानव जीवन के लिए खतरे से भरा है.

Latest and Breaking News on NDTV

 इसके साथ ही गंभीर दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है. गड्ढे से थोड़ी दूरी पर निर्माणाधीन जमीन भी है, जिसे देखकर साफ होता है कि प्रबंधन ने नियमों का पालन नहीं किया है. असपास के लोग भी बताते हैं कि जब हवा चलती है तो जलभराव की गंदी हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है. 

नॉलेज पार्क थाने में मुकदमा दर्ज

सभी बिल्डर्स के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. ये सभी लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विजटाउन के भागीदार हैं. बता दें कि UP पुलिस ने मंगलवार को बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया था. अभय कुमार एमजेड विजटाउन का मालिक है. इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विजटाउन प्लानर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने अभय को गिरफ्तार किया था. 

नियमों की अनदेखी का आरोप

आरोप है कि बिल्डर्स की लापरवाही और प्रोजेक्ट में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से इंजीनियर युवराज की जान गई है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद अभय कुमार को हिरासत में लिया गया था. बता दें कि आर्थम के शॉपिंग कॉम्पलेक्स या मॉल के बेसमेंट में पानी भरा था. शनिवार देर रात युवराज की कार दीवार तोड़कर  उसी पानी में जा गिरी. जिससे उसकी मौत हो गई. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Greater Noida Accident, Greater Noida Accident News, FIR Against Builders, Greater Noida Police, Yuvraj Mehta Accident
Get App for Better Experience
Install Now