युवराज की मौत मामले में एक्शन में ग्रेटर नोएडा पुलिस, जानें किन-किन के खिलाफ दर्ज की दूसरी FIR

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज मेहता की मौत मामले में पुलिस ने शिकंजा कसते हुए गिरफ्तार बिल्डर अभय कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. अभय के साथ ही मनीष कुमार, संजय कुमार, अचल वोहरा और निर्मल के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है. 5 नामजदों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है.

पांच बिल्डर्स पर दर्ज हुई FIR

एफआईआर में लिखा है कि चेकिंग में पता चला है कि सार्वजनिक सड़क के पास एक बहुत लंबा-चौड़ा गड्ढा खुदा है. देखकर लगता है कि उसे बड़े यंत्रों से खुदाई कर बनाया गया है. उसमें कई सालों से पानी भरा है. गड्ढा बहुत गहरा है. काफी दिनों से पानी भरा होने की वजह से वहां पानी का रंग कीचड़ जैसा काला है, उसमें बारिश के पानी से काफी कूड़ा करकट भी जमा हो गया है. इसकी वजह से वायु प्रदूषण फैल रहा है. लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर बुरा सर पड़ रहा है. गड्ढे के चारों तकफ कोई वैरिकेडिंग भी नहीं की गई है. इसको खुला छोड़ना मानव जीवन के लिए खतरे से भरा है.

इसके साथ ही गंभीर दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है. गड्ढे से थोड़ी दूरी पर निर्माणाधीन जमीन भी है, जिसे देखकर साफ होता है कि प्रबंधन ने नियमों का पालन नहीं किया है. असपास के लोग भी बताते हैं कि जब हवा चलती है तो जलभराव की गंदी हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है.

नॉलेज पार्क थाने में मुकदमा दर्ज

सभी बिल्डर्स के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. ये सभी लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विजटाउन के भागीदार हैं. बता दें कि UP पुलिस ने मंगलवार को बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया था. अभय कुमार एमजेड विजटाउन का मालिक है. इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और विजटाउन प्लानर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने अभय को गिरफ्तार किया था.

नियमों की अनदेखी का आरोप

आरोप है कि बिल्डर्स की लापरवाही और प्रोजेक्ट में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से इंजीनियर युवराज की जान गई है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद अभय कुमार को हिरासत में लिया गया था. बता दें कि आर्थम के शॉपिंग कॉम्पलेक्स या मॉल के बेसमेंट में पानी भरा था. शनिवार देर रात युवराज की कार दीवार तोड़कर उसी पानी में जा गिरी. जिससे उसकी मौत हो गई.