गाजियाबाद: 7 साल की बच्ची को गलत इरादे से चूमा, केला बेचने वाले आरोपी को लोगों ने पीटा फिर पुलिस के हवाले किया

यह मामला गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके के अर्थला का है, जहां 18 सितंबर का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस सीसीटीवी में दिख रहा है कि केला बेचने वाला एक व्यक्ति की 7 साल की बच्ची के पैर को चूम रहा है.

प्रतीकात्कम तस्वीर
  • गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक केला बेचने वाले ने सात साल की बच्ची के पैर को गलत इरादे से चूमा
  • इस घटना का दस सेकंड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें आरोपी बच्ची के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करता दिखा
  • घटना की सूचना मिलने पर बच्ची के परिवार ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी की पहचान की
साहिबाबाद:

गंदी हरकत का 10 सेकंड का सीसीटीवी, बीच मेन रोड पर जबरदस्त पीटा

गाजियाबाद में विशेष समुदाय के केला बेचने वाले युवक ने 7 साल की बच्ची का गलत इरादे से चूमा. उसका सीसीटीवी आया सामने आया है. सीसीटीवी सामने आने के बाद लोगों ने आरोपी को जबरदस्त तरीके से पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया है.

यह मामला गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद इलाके के अर्थला का है, जहां 18 सितंबर का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इस सीसीटीवी में दिख रहा है कि केला बेचने वाला एक व्यक्ति की 7 साल की बच्ची के पैर को चूम रहा है. ऐसा करते हुए उसे एक महिला ने देख लिया और उसने बच्ची के घर जाकर इसकी सूचना दी. घरवालों ने जब आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो इस घटना की पुष्टि हुई लेकिन तब तक आरोपी मौके से जा चुका था. 

इसके बाद यही केला बेचने वाला 21 तारीख को दोबारा इस इलाके में आया तो लोगों ने उसे धर लिया और बीच सड़क पर उसको ले जाकर पीटा. पीटने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर लेकर आरोपी नौशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मुकदमा बीएस की धारा 74, 9 M और 10 के तहत दर्ज हुआ है. पुलिस ने आरोपी नौशाद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)

