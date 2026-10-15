दिल्ली के सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म जूते को लेकर बच्चों में हुआ विवाद, 12वीं के छात्र की चाकू घोंपकर हत्या

दिल्ली के क्राइम की एक ऐसी खबर आई है जिसने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब स्कूल भी बच्चों के लिए सुरक्षित जगह नहीं हैं? दिल्ली के द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाना इलाके में बुधवार शाम एक सरकारी स्कूल के बाहर 12वीं कक्षा के छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप भी साथी छात्रों पर ही है. मृतक की पहचान 17 साल के छात्र के रूप में हुई है, जो मोहन गार्डन के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था. मृतक के पिता पूर्व सैनिक हैं और अभी गुरुग्राम में बतौर गनमैन काम करते हैं.

क्या है पूरा मामला

दिल्ली पुलिस के अनुसार 14 अक्टूबर की शाम करीब 6:10 बजे स्कूल के पास एक छात्र को चाकू मारे जाने की पीसीआर कॉल मिली. मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि घायल छात्र को तारक हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. जांच और चश्मदीद छात्र के बयान के अनुसार, विवाद की शुरुआत स्कूल यूनिफॉर्म के जूते को लेकर हुई थी. एक अन्य छात्र ने स्कूल के जूते न पहनने को लेकर शिक्षक से शिकायत कर दी थी, जिससे नाराज होकर आरोपी छात्र ने धमकी दी थी.

छुट्टी के बाद जब पीड़ित अपने दोस्तों के साथ स्कूल गेट से बाहर निकला, तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया और एक हमलावर ने छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए.

पुलिस ने घटनास्थल के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है. मौके पर क्राइम और FSL टीम ने पहुंचकर सबूत जुटाए. मोहन गार्डन थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 115(2) और 3(5) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने अब तक मृतक के स्कूल के 3 नाबालिक छात्रों सहित कुल 5 आरोपियों को पकड़ लिया हैं. मामले में आगे की जांच अभी जारी है.

(इनपुट- हर्षित राणा)

यह भी पढ़ें: ₹100 में हो रहा तैयार और बिक रहा ₹80 में ! महाराष्ट्र में सूखे की मार से बिगड़ा दूध का गणित