दिल्ली के खजूरी खास में ताबड़तोड़ फायरिंग, 20 गोलियां मारकर युवक की हत्या; हड़कंप

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के थाना खजूरी खास इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई. जब जीरो पुस्ता के पास एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी गई. वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान समीर के रूप में हुई है, जो मुस्तफाबाद इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने समीर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए.

पुलिस की टीम मौके पर सबूत जुटा रही

गोली लगने से समीर की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और FSL की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया. पुलिस की कई टीमें मौके से सबूत जुटाने में लगी हुई हैं.

वहीं, पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि समीर मुस्तफाबाद से खजूरी खास के जीरो पुस्ता इलाके में किस काम से आया था। हमलावरों की पहचान करने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस आपसी रंजिश, पुरानी दुश्मनी और हत्या के पीछे अन्य संभावित कारणों समेत सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. फिलहाल हमलावरों की तलाश चल रही है.

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