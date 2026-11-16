जो 19 साल में नहीं हुआ, वह रोहित शर्मा के साथ न्यूजीलैंड में गया, माथे से चिपका यह अनचाहा रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई पांच वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के साथ वह हुआ, जो उनके करीब 29 साल के व्हाइट-बॉल करियर में नहीं हुआ. रोहित ने सीरीज में बतौर ओपनर किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में करियर में अपने सबसे कम औसत के साथ समापन किया. इस पूर्व भारतीय कप्तान ने पांच मैचों और चार पारियों में कुल मिलाकर सिर्फ 30 रन बनाए और उनका औसत मात्र 7.50 का रहा. सीरीज में रोहित के स्कोर 0, 23, 0 और 7 रहे, जिसमें दो बार शून्य पर आउट होना (डिफेंड) न्यूजीलैंड की गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ उनके संघर्ष को साफ तौर पर दर्शाता है. उनका यह खराब प्रदर्शन रविवार को बे ओवल में खेले गए पांचवें और अंतिम वनडे में भी जारी रहा, जहां मैथ्यू फिशर की लेंथ बॉल पर मिड-विकेट की दिशा में शॉट खेलते हुए वे मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए.

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यह सीरीज रोहित के लिए विशेष रूप से निराशाजनक साबित हुई, जो भारत के सबसे शानदार वनडे बल्लेबाजों में से एक रहे है. विभिन्न देशों में उनके कुल प्रदर्शन पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड भी अब उन देशों में शामिल हो गया है जहां वनडे में उनका बल्लेबाजी औसत सबसे कम है. वैसे बात जब समग्र रूप से वनडे में किसी एक देश में सबसे कम औसत की आती है, तो ऐसा रोहित के साथ दक्षिण अफ्रीका में हुआ है.

देश के अनुसार रोहित शर्मा का वनडे बल्लेबाजी औसत