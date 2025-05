दिल्ली-NCR में मौसम ने ली करवट, धूल भरी आंधी के साथ कई इलाकों में बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी

Delhi NCR Weather Change: शनिवार शाम दिल्ली, नोएडा, गाजियबाद, गुरुग्राम सहित एनसीआर के कई इलाकों में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला. कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली. साथ ही कई इलाकों में बारिश भी शुरू हुई. मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई. जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली. इधर मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है.

शनिवार शाम दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में बारिश का नजारा...

Delhi: The city experiences heavy rainfall (Visuals from Kalkaji area) pic.twitter.com/yTXe2zFi9a

दिल्ली के कर्तव्य पथ के पास से भी आंधी-बारिश के नजारे के वीडियो सामने आए. इसमें साफ नजर आ रहा है कि शनिवार दोपहर बाद मौसम में आए बदलाव से लोगों राहत की सांस ली.

#WATCH | Delhi | Sudden change in the weather causes gusty winds in the National Capital.



(Visuals from Kartavya Path) pic.twitter.com/GeJq7DjkGb