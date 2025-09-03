दिल्ली-NCR में आज आंधी-तूफान और तेज बारिश का अलर्ट, नोएडा-गाजियाबाद में स्कूल बंद; गुरुग्राम वाले भी सावधान!

मॉनसून की बारिश से उत्तर भारत बेहाल है. मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जगह हाहाकार मचा हुआ है. मूसलाधार बारिश से हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR Rain Alert) का हाल भी कुछ ऐसा ही है. पिछले कुछ दिनों से राजधानी में बादल जमकर बरस रहे हैं. सोमवार को शुरू हुई बारिश रुक-रुककर मंगलवार को भी जारी रही. मंगलवार को दोपहर के बाद दिल्ली-एनसीआर में बहुत तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर जगह-जगह पानी भर गया. बारिश की वजह से इन दिनों तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है.बुधवार को भी दिल्ली-एनसीआर के लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है, बल्कि उनको संभल कर रहने की जरूरत है. मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में बुधवार के लिए आंधी-तूफान और बारिश की चेतावनी दी है.

दिल्ली वाले सावधान! घरों से न निकलें

दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. वहीं गुरुग्राम के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. IMD की चेतावनी और मौसम के हालात को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद प्रशासन ने 3 सितंबर को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. वहीं लोगों से बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है. दिल्ली में यमुना भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है.यमुना खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से यमुना बाजार इलाका पानी-पानी हो गया है. अन्य जगहों पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है.

नोएडा-गाजियाबाद में आज स्कूलों की छुट्टी

IMD का कहना है कि सितंबर में रिकॉर्ड बारिश होगी. जिसका ट्रेलर 1 सितंबर से ही देखने को मिल चुका है. बारिश का ये दौर लगातार जारी है. यही वजह है कि आज बच्चों के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है. सोमवार को हुई बारिश के बाद गुरुग्राम का हाल बहुत ही बुरा है. सड़कों पर भरा पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है. ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है. वाहन सड़कों पर रेंग-रेंग कर चल रहे हैं.

दिल्ली में बारिश का आंकड़ा 1000 मिमी. के पार

राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली में इस मौसम में बरसात का आंकड़ा 1000 मिलीमीटर (मिमी) को पार कर गया है.दिल्ली ने पिछले महीने ही 774 मिलीमीटर बारिश के अपने सालाना औसत वर्षा के आंकड़े को पार किया था.

बारिश से दिल्ली का बुरा हाल, हर जगह भरा पानी

आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो इस साल 31 अगस्त तक दिल्ली में 963.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि एक सितंबर को 37.8 मिलीमीटर और मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे तक 16 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे कुल बारिश का आंकड़ा एक हजार मिलीमीटर के पार पहुंच गया. दिल्ली ने 14 अगस्त को 774.4 मिलीमीटर की अपनी वार्षिक वर्षा का आंकड़ा पार कर लिया था जो 2021 के बाद से बारिश की मात्रा में अब तक की सबसे तेज प्रगति है. साल 2021 में यह आंकड़ा एक अगस्त को ही पार कर लिया गया था.