गोविंदपुरी में आग लगी या लगाई गई? संदिग्ध महिला की पुलिस को तलाश, बिल्डिंग से बाहर निकलते ही लगी थी आग

Govindpuri Fire: साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी अग्निकांड में अब नया मोड़ सामने आया है. 3 लोगों की मौत मामले में पुलिस को संदिग्ध महिला की तलाश है. यह वह महिला है, जिसके बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आग लग गई. इसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें महिला आग लगने से पहले बिल्डिंग में घुसते दिखाई दे रही है. पुलिस को इस अग्निकांड में साजिश का शक है.

दरअसल, 11-12 जून की रात गोविंदपुरी इलाके की 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से परिवार के तीन लोगों की जलकर मौत हो गई थी और 2 अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं. मामले की जांच के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा, जिसमें महिला आग लगने से पहले बिल्डिंग में घुसते और बाहर निकलते दिख रही है, तभी बिल्डिंग में आग लग गई.

पुलिस छापामारी कर रही

पुलिस ने महिला की पहचान कर ली है और उसे पकड़ने के लिए छापामारी कर रही है. अब तक की तहकीकात में पुलिस को आग लगने के पीछे साजिश का शक लग रहा है. संदिग्ध महिला जब सामने आएगी तो साजिश का खुलासा हो सकता है.

दिल्ली में हाल ही में हुए कई अग्निकांड

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में आग की कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई है. 11-12 जून की रात को गोविंदपुरी इलाके में 4 मंजिला इमारत प्लस एक ग्राउंड फ्लोर वाले मकान में खड़े वाहनों में आग लगी थी, जिससे पूरी इमारत धुएं से भर गई और कई लोग अंदर फंस गए. यहां परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी. सुबह 3:45 बजे आग पर काबू पा लिया. वहीं, साकेत इलाके में चल रहे होटल फ्लोरिश इन के अग्निकां ने सभी को झकझोर दिया था. यहां आग से 21 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी लोग भी शामिल थे.

ये भी पढ़ें- कालकाजी में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, 3 LPG सिलेंडर फटे, दमकल टीम ने बुजुर्ग महिला को बचाया