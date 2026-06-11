3 महीने पहले शादी, पति ने हथौड़ा मार-मारकर कर दी पत्नी की हत्या, आरोपी पहले से था शादीशुदा

Husband Killed Wife: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर थाना क्षेत्र के गौतमपुरी इलाके में एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान राजदा के रूप में हुई है, जिसकी शादी करीब तीन महीने पहले दाऊद नामक युवक से हुई थी. बताया जा रहा है कि शादी के बाद राजदा को पता चला कि उसका पति दाऊद पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.
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फरार पति को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस
रिपोर्ट के मुताबिक सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सीलमपुर थाना पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाली रही है ताकि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जा सके. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.
पति की पहली पत्नी को लेकर पति और पत्नी के बीच होता था झगड़ा
घटना से आहत मृतका राजदा का पूरा परिवार आक्रोश में है और थाने पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है. मृतका की बहन ने बताया कि शादी को दो महीने बाद आरोपी के शादीशुदा होने का पता चला, जिसके बाद पति और पत्नी के बीच रोजाना पहली पत्नी और उसके बच्चे को लेकर झगड़ा होने लगा. बहन के मुताबिक आरोपी शराब पीकर मृतका को मारता-पीटता था. -उत्तर-पूर्वी दिल्ली से शान मोहम्मद की रिपोर्ट
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