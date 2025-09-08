विज्ञापन
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को किया रवाना

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री ले जा रहे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन ट्रकों में बर्तन, चादरें, कंबल, दवाइयां, मच्छरदानी, जूते, चप्पल, चूल्हे और अन्य आवश्यक सामान हैं, जो बाढ़ प्रभावित लोगों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भेजे गए हैं.

दिल्ली सरकार और दिल्ली भाजपा का पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत अभियान
नई दिल्ली:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया. दोनों नेताओं ने जलंदर के लिए 52 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिनमें राहत सामग्री के रूप में आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती, बर्तन, मसाले और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब सरकार को बाढ़ राहत कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी. यह धनराशि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को गति देने में मदद करेगी.

दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों थे उपस्थिति

इस राहत अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद, परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रवींद्र इन्द्राज और पंकज सिंह ने हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर और सहायता प्रदान की जाएगी. इस बीच, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं और आम जनता से अपील की कि वे इस नेक कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं.

इस अवसर पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पंजाब इस समय भीषण बाढ़ संकट से जूझ रहा है. उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि पंजाब के किसान सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कह रहे हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर पैसे मांगने आएं तो उन्हें सहायता न दी जाए, क्योंकि उनका दावा है कि इसका उपयोग चुनावी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. सिरसा ने इसे पंजाब के साथ धोखा करार दिया. उन्होंने कहा, "पंजाब ने हमेशा देश के लिए योगदान दिया है और बड़ी से बड़ी आपदाओं का डटकर सामना किया है. उसे मदद की जरूरत नहीं, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस राज्य का सहयोग करें, जिसने देश को इतना कुछ दिया है."

सिरसा ने जोर देकर कहा कि दिल्ली की जनता और सरकार पंजाब के साथ खड़ी है. आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर किसानों के लिए डीजल और ट्रैक्टर जैसी अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा, "यह राहत सामग्री कृतज्ञता का प्रतीक है। हमारा उद्देश्य पंजाब के लोगों को यह भरोसा दिलाना है कि वे इस संकट में अकेले नहीं हैं."

