Chhath Puja Traffic Advisory: छठ पूजा को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 27 अक्टूबर की दोपहर से 28 अक्टूबर की सुबह तक के लिए यातयात एडवाइजरी जारी की है. इस दौरान घर से बाहर निकलने से पहले ट्रैफिर जाम का हाल जरूर देख लें. वरना रास्ते में घंटों फंसा रहना पड़ सकता है.

छठ पूजा पर ट्रैफिक अलर्ट: कालिंदी कुंज, भजनपुरा समेत दिल्ली-नोएडा के इन रास्तों पर जाने से पहले पढ़ लें एडवाइजरी
छठ पूजा पर दिल्ली-NCR के लोग घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी देखें.
  • दिल्ली-NCR में छठ पूजा पर घाटों पर हजारों श्रद्धालु जुटेंगे, इस दौरान भारी जाम रहेगा.
  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 27 अक्टूबर दोपहर से 28 अक्टूबर सुबह तक कई प्रमुख मार्गों के लिए एडवाइजरी जारी की है.
  • नोएडा में छठ पूजा पर विशेष मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जा रहा है. हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है.
नई दिल्ली:

बिहार समेत दिल्ली-एनसीआर में छठ पूजा की धूम है. जगह-जगह आर्टिफिशियल घाट बनाए गए हैं. सोमवार को संध्या अर्घ्य होना है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु घाटों पर जुटेंगे. सड़क पर ट्रैफिक होना तो लाजमी है. ऐसे में घर से निकलने से पहले राजधानी के ट्रैफिक का हाल जरूर देख लें. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों से बचने की सलाह जारी की है, ताकि जाम में फंसने से बचा जा सके. छठ पूजा की वजह से दिल्ली-एनसीआर में कई रास्तों को डायवर्ट भी किया गया है. पटना में ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा है. वहीं दिल्ली में किन रास्तों पर जाम लगने की आशंका है और किन रास्तों को डायवर्ट किया गया है, देखें दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी.

ये भी पढ़ें- छठ पूजा पर भी दिल्ली से गुरुग्राम तक दमघोंटू हवा, ITO से पंजाबी बाग तक AQI 300 के पार

छठ पूजा पर दिल्ली के इन रास्तों पर रहेगा भीषण जाम

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 27 अक्टूबर की दोपहर से 28 अक्टूबर की सुबह तक के लिए यातयात एडवाइजरी जारी की है. पूर्वी, मध्य/उत्तर, दक्षिण/दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पश्चिम/बाहरी और पश्चिमी दिल्ली में प्रमुख तालाबों के पास भारी भीड़भाड़ की आशंका जताई गई है. एमबी रोड, कालिंदी कुंज खादर रोड, आगरा कैनाल रोड और रोड नंबर 13, भजनपुरा, गांधी नगर और खजूरी खास इलाके में ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है.

छठ पूजा पर ट्रैफिक से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो से करें सफर 

इस दौरान लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर दिल्ली मेट्रो का उपयोग करने और सड़क किनारे पार्किंग करने से बचने की सलाह दी गई है. साथ ही कहा गया है कि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति कहीं दिखता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. लोगों से दिल्ली यातायात पुलिस चैनलों के माध्यम से अपडेट रहने की सलाह दी गई है.

छठ पूजा पर नोएडा की ट्रैफिक एडवाइजरी

वहीं गौतमबुद्ध नगर में भी छठ पूजा को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. चठ पूजा का त्योहार यमुना (कालिंदी कुंज), हिंडन नदी पुल, कुलेशरा, चोटपुर, बहलोपुर सेक्टर-63, नोएडा स्टेडियम सेक्टर-21 ए पर मनाया जाएगा. इसे देखते हुए 27 से 28 अक्टूबर तक भारी से हल्के मालवाहक वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा.

नोएडा में इन जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन

ग्रेटर नोएडा, कालिंदी कुंज से होकर गुजरने वाले लोगों को खासतौर पर सावधान रहने की जरूरत है. अगर आप जाम में फंसे तो वहां से जल्दी निकल नहीं पाएंगे, इसीलिए घर से निकलने से पहले नोएडा पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें. नोएडा में किन जगहों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा रहा है, इसकी पूरी लिस्ट मौजूद है. इसके साथ नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, इस नंबर 9971009001 की मदद भी ली जा सकती है.

