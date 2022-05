Luna Foundation Guard ने UST स्टेबल कॉइन के लिए खरीदे 1.15 खरब रुपये के बिटकॉइन

स्टेबल कॉइन UST को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने एक और कदम बढ़ाया है

खास बातें Luna Foundation Guard ने क्रिप्टोकरेंसी ब्रोकर Genesis से किया BTC पर्चेज

Three Arrows Capital से भी पर्चेज किए 38 अरब रुपये के बिटकॉइन

लूना फाउंडेशन गार्ड सिंगापुर आधारित कंपनी है

Terraform Labs एक स्टेबलकॉइन (UST) जारी करने की तैयारी में है जो कि बिटकॉइन सपोर्टेड होगा. इसी के चलते, लूना फाउंडेशन गार्ड (Luna Foundation Guard) ने एक और बड़ा बिटकॉइन पर्जेच किया है. इसके UST स्टेबल कॉइन रिजर्व को सपोर्ट करने के लिए नॉन प्रोफिट ऑर्गेनाइजेशन ने $1.5 बिलियन डॉलर (लगभग 1.15 खरब रुपये) के बिटकॉइन खरीदे हैं. लूना फाउंडेशन गार्ड सिंगापुर आधारित कंपनी है जो Terraform Labs के अंतर्गत आती है. Terraform Labs की अपनी ब्लॉकचेन Terra है.



CNBC की रिपोर्ट के अनुसार, 5 मई को Luna Foundation Guard ने क्रिप्टोकरेंसी ब्रोकर Genesis से 1 बिलियन डॉलर (लगभग 76 अरब रुपये) का फंड ऑवर द काउंटर स्वैप किया. इसके अलावा 500 मिलियन डॉलर (लगभग 38 अरब रुपये) के बिटकॉइन Three Arrows Capital से पर्चेज किए. इससे पहले अप्रैल में Terra ने 100 मिलियन डॉलर (लगभग 765 करोड़ रुपये) की कीमत के बिटकॉइन खरीदे थे. यह ट्रांजैक्शन 13 अप्रैल को किया गया था.



उसके पहले 6 अप्रैल को इसने 230 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन अपने रिजर्व में जोड़े थे. Terraform Labs के को-फाउंडर और सीईओ Do Kwon यह भी बता चुके हैं कि उनकी कंपनी एक स्टेबलकॉइन (UST) जारी करने की तैयारी में है, जो अमेरिकी डॉलर, यूरो या किसी अन्य फिएट करेंसी के बजाय BTC रिजर्व के माध्यम से सपोर्टेड होगा. उनके मुताबिक, UST पहली इंटरनेट देशी करेंसी होने जा रही है जो अपनी मॉनिटरी पॉलिसी के हिस्से के रूप में बिटकॉइन स्टैंडर्ड्स को लागू करती है.



UST स्टेबलकॉइन रिजर्व में अब 3.5 बिलियन डॉलर (लगभग 2.5 खरब रुपये) की कीमत के बिटकॉइन हैं. इसके बाद यह दुनिया के सबसे बड़े 10 बिटकॉइन होल्डर्स में से एक बन गई है. Terraform Labs के को-फाउंडर और सीईओ Do Kwon मार्च में यह घोषणा कर चुके हैं कि वह 10 बिलियन डॉलर की कीमत के बिटकॉइन जुटाएंगे ताकि UST को सपोर्ट किया जा सके. Do Kwon अपने इस लक्ष्य को 2022 की तीसरी तिमाही तक हासिल करने की बात कह चुके हैं.



BTC रिजर्व सपोर्टेड स्टेबलकॉइन के रिलीज़ किए जाने की उनकी घोषणा के बाद क्रिप्टोकरेंसी कम्युनिटी की पॉपुलर हस्ती, Blockchain के सीईओ एडम बैक (Adam Back) ने सवाल किया था कि इतना पैसा कहां से आएगा. जिसे लेकर Kwon ने कहा था कि प्रोजेक्ट अपने समय के साथ करीब 10 बिलियन डॉलर जमा करेगा. धीरे धीरे रिजर्व में बिटकॉइन जोड़ने का ये सिलसिला उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है जिसे कंपनी 2022 के अंत तक पूरा करने की राह पर है.