Nothing और Flipkart ने FireDrops पर पहले NFT ड्रॉप के लिए की भागीदारी

Flipkart और स्मार्टफोन मेकर कंपनी Nothing ने FireDrops पर पहले NFT ड्रॉप के लिए भागीदारी की है. FireDrops एक Web3 से जुड़ा फीचर है जो 22 जुलाई से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगा. फ्लिपकार्ट पर Nothing के Phone (1) की प्री-बुकिंग कराने वाले लोगों को 'Nothing Community Dots' एयरड्रॉप किए जाएंगे, जिससे फोन खरीदने वालों को विशेष बेनेफिट मिलेंगे. इन बेनेफिट्स में नए प्रोडक्ट्स का जल्द एक्सेस और ऑफलाइन इवेंट्स शामिल होंगे. इस NFT ड्रॉप के लिए NFT इकोसिस्टम से जुड़ी फर्म GuardianLink सपोर्ट कर रही है.



फ्लिपकार्ट ने अपने FireDrops प्लेटफॉर्म के साथ वर्चुअल एसेट्स में एक्सपैंशन करने की योजना बनाई है. कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया, "इनोवेशन और Web3 सेगमेंट में एंट्री के जरिए ब्रांड्स, एंटरप्राइसेज और उनकी कम्युनिटीज के साथ जुड़ने की कोशिश की जाएगी. हमें फ्लिपकार्ट FireDrops पर पहले NFT ड्रॉप के लिए Nothing के साथ जुड़ने से खुशी है." Community Dots NFT को Nothing के Phone (1) की 12 से 18 जुलाई के बीच फ्लिपकार्ट पर प्री-बुकिंग कराने वाले कस्टमर्स रिडीम कर सकेंगे.



इस बारे में Nothing ने कहा कि फर्म की योजना फोन के साथ ही अन्य कैटेगरी में Web3 के सुरक्षित एक्सेस के लिए डिवाइसेज बनाने की है. इस एयरड्रॉप को Polygon ब्लॉकचेन पर होस्ट किया जाएगा. NFT में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यूनीक आइटम्स के टोकन्स को ऑथेंटिकेट किया जाता है जो दोबारा प्रोड्यूस किए जा सकने वाले डिजिटल एसेट्स से जुड़े होते हैं. इनमें आर्ट, म्यूजिक, इन-गेम आइटम्स और वीडियो शामिल हो सकते हैं. इनकी ऑनलाइन ट्रेडिंग की जा सकती है लेकिन इन्हें डुप्लिकेट नहीं किया जा सकता.



NFT का कारोबार बढ़ने के साथ ही इनसे जुड़े स्कैम के मामलों में भी तेजी आई है. ऐसे कुछ मामलों में NFT खरीदने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. अमेरिका में इस सेगमेंट से जुड़े धोखाधड़ी के कुछ बड़े मामलों का खुलासा हुआ है. इनमें कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है. इन मामलों से इस सेगमेंट में ट्रेडिंग को लेकर आशंका बढ़ी है. हाल के महीनों में NFT की लोकप्रियता बढ़ी है. स्पोर्ट्स क्लब, ऑटोमोबाइल कंपनियां और पॉप स्टार्स भी इस कारोबार में उतर रहे हैं. हाल ही में Shopify ने छोटे कारोबारियों के लिए NFT गेटेड स्टोर्स शुरू किए हैं. Shopify पर कारोबारियों को उनकी जरूरत के अनुसार ई-कॉमर्स स्टोर्स बनाने की सुविधा मिलती है.