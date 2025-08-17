अब Budget में अपने Laptop को रखें ठंडा और सेफ, अभी खरीदें ये Smart Design वाले Cooling Pad

Cooling Pads Under 1000: कूलिंग पैड न सिर्फ लैपटॉप को ओवरहीटिंग से बचाता है बल्कि उसकी लाइफ को भी बढ़ाता है. अगर आप अपने लैपटॉप को हमेशा कूल और सेफ रखना चाहता हैं, तो Flipkart से ऑर्डर करें कूलिंग पैड्स अपने लैपटॉप को लंबे समय तक कूल रखें, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी डर के.

आमतौर पर सबको लैपटॉप की ज़रूरत होती है और इन पर नियमत खर्च भी काफ़ी होता है. ऐसे में यदि कूलिंग पैड्स कम दाम में मिले तो किसी राहत से कम नहीं है. कूलिंग पैड्स की बात करें तो ये स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेज से लेकर असाइनमेंट्स में काफ़ी काम आता है. Flipkart से बजट फ्रेंडली कूलिंग पैड्स ऑर्डर करें और अपनी शॉपिंग को बनाए स्मार्ट.

Cooling Pads पर ये शानदार डील्स भूलकर भी न करें मिस

1. ZEBRONICS Zeb-NC5500D Cooling Pad

ZEBRONICS Cooling Pad में आप फैन की स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. इसमें आपको मोबाइल होल्डर भी मिलेगा, साथ ही आपको इसमें अलग से डिस्प्ले और कंट्रोल्स भी मिलेंगे. इस कूलिंग पैड में हाइट आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं. इसमें आपको 1 साल की वारंटी भी मिलेगी.

2. ASTRUM 17" USB Laptop Cooling Pad

ASTRUM Cooling Pad गेमिंग और ऑफिस के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. इसमें LED-लाइट डिस्प्ले के साथ-साथ एर्गोनॉमिक डिज़ाइन भी शामिल है जिसमें आप हाइट को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं. साइलेंट फैन और दो अतिरिक्त USB पोर्ट भी हैं जो लैपटॉप को गरम होने से रोकता है.

3. GEONIX GXLCP-036 2 Fan Ergonomic Cooling Pad

GEONIX GXLCP-036 Cooling Pad 1 साल की वारंटी के साथ मिलेगा. इसमें आपको एक ही कलर मिलेगा और इसका मटेरियल ABS प्लास्टिक हैं. इसके साथ में आपको 2 फैन्स मिलेंगे और आप अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट कर सकते है.

4. EVOFOX Frost Cooling Pad

EVOFOX Cooling Pad बड़े और मजबूत डिज़ाइन के साथ आता है जो 15.6 इंच तक के लैपटॉप के लिए बेस्ट है. इसका मेटल मेश डिज़ाइन लैपटॉप को ठंडा और मज़बूत रखने में मदद करता है. यह आपके लैपटॉप को आंखों के स्तर तक ऊपर उठाता है, जिससे आपकी पीठ सीधी रहती है और आपको दर्द भी नहीं होता.

5. Flipkart SmartBuy FKSBCPK17 Cooling Pad

Flipkart SmartBuy Cooling Pad में आराम से टाइपिंग और गेमिंग करने के लिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं. कूलिंग पैड लैपटॉप के तापमान को बनाए रखने का एक प्रैक्टिकल सलूशन देता है जिससे बिना किसी रुकावट के आप अपना काम कर सकते हैं. इसका डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और ये 1 साल की वारंटी के साथ मिलता है.

अगर आप भी बिना किसी रुकावट के अपने ऑफ़िस के काम को पूरा करना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन ढूंढ़ रहे हैं, तो Flipkart से आज ही ऑर्डर करें कूलिंग पैड्स. ये ने केवल आपके लैपटॉप को गरमाहट से बचाएगा बल्कि आप बिना किसी रुकावट के अपने काम को पूरा कर सकते हैं. Flipkart से कूलिंग पैड्स ऑर्डर करें और गेमिंग का मज़ा ले.

