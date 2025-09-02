आशिकी की ये कैसी सनक! महिला को 6,000 से ज्यादा कॉल्स, एसिड अटैक की धमकी, आरोपी पर FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां रहीस नाम के एक सनकी आशिक ने महज छह महीने में एक महिला को 6,159 बार फोन कॉल कर शादी के लिए दबाव डाला. यही नहीं, उसने लगातार 315 मैसेज भेजकर भी युवती को शादी के लिए मजबूर किया. महोबा के चरखारी कस्बे की रहने वाली पीड़िता महोबा डिपो में परिचालक के पद पर कार्यरत है और इस खौफनाक हरकत के चलते दहशत के साए में जी रही है.

युवती को दी एसिड अटैक और मारने की धमकी

पीड़िता ने आपबीती बताते हुए बताया कि आरोपी रहीस ने एक मोबाइल नंबर से 4,387 बार और दूसरे नंबर से 1,772 बार कॉल किए. शादी से इनकार करने पर उसने युवती को जान से मारने और एसिड अटैक की धमकी दी. इतना ही नहीं, पीड़िता के पिता को भी डराया कि यदि उसकी बात नहीं मानी तो युवती का चेहरा तेजाब से जला देगा. हर वक़्त कॉल और मैसेज से परेशान युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उसने बताया कि यह उत्पीड़न का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है.

पीड़िता ने बताई आपबीती

दो साल पहले भी रहीस ने परेशान किया था और उस समय आरोपी व उसके परिजनों ने लिखित हलफनामा देकर ऐसी हरकत न दोहराने का आश्वासन दिया था. लेकिन अब फिर से वही सनक हदें पार कर रही है. आते-जाते पीछा करना, रास्ता रोक लेना और जबरन शादी के लिए बदनाम करने की धमकी जैसी हरकतें करता था. पीड़िता का कहना है कि अब आरोपी के परिजन भी शादी के लिए दबाव बना रहे हैं और मना करने पर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देते हैं.

महिला ने लगाई सुरक्षा की गुहार

युवती अकेले अपने बुजुर्ग बीमार पिता की देखभाल करती है और ड्यूटी पर जाते समय खौफ में रहती है. उसने कहा कि आरोपी ने बदनाम करने और पिता की हत्या करने की धमकी भी दी है. पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है. सीओ चरखारी रवीकांत गौड़ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.